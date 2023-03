«Le purgatoire des intimes»: Normand D’Amour partage le grand écran avec des influenceurs

Difficile de rester de glace en visionnant la bande-annonce officielle du film Le purgatoire des intimes mettant en vedette les comédiens Normand D’Amour, Brigitte Lafleur, Sonia Vachon, et les influenceurs Karine St-Michel et Lysandre Nadeau.

Le purgatoire des intimes, le deuxième film du jeune réalisateur de 22 ans Philippe Cormier (Lorsque le cœur dérange) a de quoi intriguer. La bande-annonce officielle, rendue publique cette semaine, arrive déjà à nous faire passer par toute une gamme d’émotions, en moins de trois minutes.

Surprenante distribution

Le personnage d’Alain, interprété par Normand D’Amour, un homme de 55 ans ayant subi un traumatisme à la suite du décès de sa mère, se présente comme des plus complexes et mystérieux, sur le point de pouvoir verser aussi bien vers le bien que vers le mal.

La distribution a aussi de quoi surprendre; les acteurs connus et bien établis (Jean-Pierre Bergeron, Brigitte Lafleur, Sonia Vachon, Karl Farah) partagent l’écran avec des personnalités de téléréalité et du web dont Karine St-Michel, participante à Occupation Double Bali en 2017 est les influenceuses Lysandre Nadeau et Gabrielle Marion.

La comédienne et candidate défaite du Parti Conservateur du Québec, Anne Casabonne, fait aussi partie de la distribution.

Karine St-Michel a d’ailleurs décroché l’un des rôles principaux, soit celui de Cherry Blossom. Lysandre Nadeau deviendra Sunshine, une masseuse décomplexée dont le rôle est secondaire, tout comme celui d’Ashley interprété par Gabrielle Marion. Cette dernière était aussi de la distribution du premier long métrage de Philippe Cormier, Lorsque le cœur dérange, sorti sur Apple TV en 2022 et Club illico et Télé-Québec en plus tôt cette année.

Enfin, Carène, la chanson d’ouverture est signée par l’auteure-compositrice-interprète québécoise Meghan Oak et se fond parfaitement au côté mystérieux et bouleversant de cette bande-annonce se terminant par un long cri lancé par le personnage de Normand D’Amour.

Le film Le purgatoire des intimes est décrit par le réalisateur Philippe Cormier comme « le travail qui m’a permis d’assumer ma signature artistique ». Il sera offert en exclusivité sur la plateforme Crave Canada ce printemps.