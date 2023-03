Le retour des importations privées

L’arrivée du printemps rime avec le retour du salon des importations privées.

Ce dimanche, le grand public est invité au Marché Bonsecours, dans le Vieux-Montréal, pour la 13e édition du Printemps DÉZ.IP.PÉ. Le lundi est réservé aux professionnels du vin et de la restauration. Un retour à Québec est prévu l’an prochain. Après trois ans d’absence, ce sera l’occasion de rencontrer en personne de nombreux vignerons, distillateurs, brasseurs et agents promotionnels qui vous proposeront près de 600 produits différents. Les amateurs d’importation privée peuvent commander à l’unité les produits de leur choix depuis vendredi en visitant le site de l’événement (www.importation-privee.com). Plusieurs options sont disponibles, mais une chose est certaine, pour avoir pris part à de nombreuses éditions : on y fait toujours de belles rencontres. Prenez soin de laisser votre voiture à la maison ou prévoyez un transport pour le retour.

Buvez moins. Buvez mieux.

Alain Jaume, Grand Veneur 2021, Côtes du Rhône

France 13 % - Bio | ★★1/2 | $1/2 | 18,60 $

Photo courtoisie

Code SAQ : 14205357

Un autre blanc offrant un excellent rapport qualité/prix. Installée à Châteauneuf-du-Pape, dans le sud de la vallée du Rhône, la famille Jaume continue de produire des vins au profil traditionnel mettant en valeur le terroir. Un assemblage dominé par le viognier, complété par la clairette et la roussanne. Nez bien parfumé de lys, de fleur d’oranger et de pêche. C’est frais, texturé avec le fruité mis en avant. Bonne persistance. On le servira bien frais.

Domaine Elian Da Ros, Chante Coucou 2018, Côtes du Marmandais

France 13 % - Bio | ★★★★ | $$$1/2 | 38,25 $

Photo courtoisie

Code SAQ : 12723142

Ma collègue Nadia Fournier m’avait prévenu : c’est possiblement le meilleur Chante Coucou produit par le vigneron Elian Da Ros. Et elle a parfaitement raison ! Située sous Bordeaux, l’appellation côtes-du-marmandais permet elle aussi l’utilisation de cabernet-sauvignon, malbec et merlot tout en faisant le lien avec le sud de la France avec la syrah. Ces quatre cépages sont ici assemblés à parts égales. Nez racé de fruits noirs, de charbon et de poivre. Matière serrée et satinée, des tanins charpentés et élégants, énormément de fraîcheur et une longue finale expansive rappelant la mine de crayon. Bon dès maintenant tout en sachant qu’il pourra se bonifier plusieurs années dans votre réserve. Attention : il en reste peu dans le réseau SAQ.

Santa Julia, Chenin Blanc 2022, Mendiza

Argentine 13,5 % | ★★ | $ | 13,55 $

Photo courtoisie

Code SAQ : 13190034

Voici un petit blanc argentin pas compliqué qui fera du bien au portefeuille. Le chenin, surtout planté en France et en Afrique du Sud, peut aussi donner des résultats intéressants en Argentine. Des notes de fruits tropicaux et de miel au nez laissent place à une matière assez ample et dotée d’une acidité vive. L’amertume en finale apporte du caractère. Ne pas servir trop froid afin d’en profiter pleinement.

Envinate, Albahra 2021, Vino de mesa

Espagne 13 % - Bio | ★★★1/2 | $$1/2 | 23,75 $

Photo courtoisie

Code SAQ : 13566732

Coup de cœur assuré pour le retour de cette belle cuvée à base de garnacha tintorera (alicante bouschet) à laquelle on ajoute un peu de moravia agria, un cépage noir très rare reconnu pour donner des vins faibles en alcool. Si vous ne connaissez pas encore Envinate, sachez que c’est un collectif de jeunes vignerons qui cherche à remettre à la mode les cépages et les terroirs oubliés de l’Espagne viticole. Ici, dans le secteur d’Almansa, au sud-est de Castille-La Manche, il nous propose un rouge absolument délicieux. Explosion de cassis, de cerise, de réglisse et d’épices au nez. Impression veloutée en bouche avec des tanins bien intégrés. À passer en carafe 30-45 minutes et servir assez frais.

Radford Dale, Vinum Pinotage 2020, Stellenbosch

Afrique du Sud 13,5 % | ★★★ | $$1/2 | 23,45 $

Photo courtoisie

Code SAQ : 15069836

Le pinotage est une variété « inventée » à l’Université de Stellenbosch, au nord du Cap, en Afrique du Sud. C’est en fait le croisement entre du pinot noir et du cinsault. Souvent mal aimé, parce que mal compris et surtout mal exploité, le pinotage peut pourtant donner d’étonnants vins de garde. Mais il trouve son véritable point de salut dans la mouvance à élaborer des vins moins concentrés et axés sur la buvabilité. C’est le cas avec cette cuvée au fruité net qui rappelle la prune, la cerise, le goudron et une touche herbacée. En bouche, le vin est juteux, énergique, frais et doté de tanins bien intégrés. Une belle façon de découvrir ce cépage. Servir frais, autour de 14-15 °C.

Correct ★

Bon ★★

Très bon ★★★

Excellent ★★★★

Exceptionnel ★★★★★

Plus d’étoiles que de dollars : vaut largement son prix

Autant d’étoiles que de dollars : vaut son prix

Moins d’étoiles que de dollars : le vin est cher