Le retour du RAID Banque Nationale

Photo fournie par la Fondation

La Fondation Hôtel-Dieu de Lévis a annoncé récemment le retour de l’un de ses événements signatures phares, soit le RAID Banque Nationale. Le 12e Raid, présenté par Tetra Tech et sous la présidence d’honneur de Simon Ledoux, VP Particuliers – Est du Québec, Banque Nationale du Canada, se tiendra le samedi 27 mai et mettra de l’avant quatre expériences vélo dont : Parcours sportif (25 km/hre et plus sur une boucle fermée) ; Parcours récréatif (à une vitesse inférieure) ; Parcours découverte (une série de tracés sur le territoire de la Chaudière-Appalaches) et Vélo de montagne. Le Raid 2023 a pour objectif d’amasser 150 000 $. Tous les détails à l’adresse https:https://fhdl.ca/activites/raid-banque-nationale-2023/ De gauche à droite, sur la photo : Catherine Gauthier, administratrice de la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, présidente du comité organisateur du RAID, directrice planificateurs financiers – Région de Québec-Est, Investissement et Retraite à la Banque Nationale ; Maude Blanchette, représentante de HLC ; Pierre Girard, directeur général, Bâtiment chez Tetra Tech, et Nathalie Samson, directrice générale de la Fondation.

L’histoire du coquelicot

Photo fournie par la LRC

La Légion royale canadienne (LRC), filiale 265 Québec, fait revivre depuis novembre dernier des mini-conférences sur l’histoire du coquelicot présentées gratuitement chez les jeunes dans les écoles, et chez les moins jeunes dans les résidences d’aînés. Il suffit d’en faire la demande auprès des responsables de l’activité de la filiale 265 Québec de la LRC (Carol Mazurat, Sylvain Arbour et Harnold Savard) au 581-742-9267. Sur la photo, Harnold Savard, conférencier et directeur de la campagne du coquelicot, Caroline Gauthier, sa belle-fille, instigatrice d’une des conférences, et sa fille Zoé Savard, petite-fille de M. Savard.

Une 3e vie

Photo fournie par Les Festifs

Voici, sur la photo, Claudia Poulin et Karl K. Boucher, codirecteurs et copropriétaires du Woodooliparc, qui redonneront vie au fameux Boeing 737 installé depuis quelques années à L’Ancienne-Lorette sur la route de l’Aéroport, qui s’était retrouvé, après sa carrière dans le ciel, au cœur d’un projet de restauration. Le Boeing vient de changer de mains et entreprendra bientôt sa troisième vie lorsqu’il sera déménagé, au cours des prochaines semaines, jusqu’au parc thématique le Woodooliparc de Scott en Beauce. L’appareil fera dès cet été partie des attractions qui attirent petits et grands chaque année à Scott et aura une vocation au sein de l’histoire des parcs thématiques dès le mois d’août. Le Woodooliparc est voisin de La cache à Maxime, à Scott, à seulement 20 minutes des ponts de Québec.

Anniversaires

Photo TVA Sports

Philippe Boucher (photo), défenseur de la LNH entre 1992 et 2009 avec Buffalo, Los Angeles, Dallas et Pittsburgh (Coupe Stanley), directeur-gérant des Voltigeurs de Drummondville de 2019 à 2023 et également directeur-gérant et entraîneur-chef des Remparts de Québec et directeur général de l’Océanic de Rimouski et collaborateur à TVA Sports, 50 ans... Alain Maranda, directeur, développement des partenariats chez Dentalcorp Canada... Corneille, chanteur et juge à La Voix de TVA, 46 ans... Angèle Dubeau, violoniste, 61 ans... Pierre Poitras, de Communication, Concept et Stratégie... Pierre Harvey, ingénieur recherche et développement et père d’Alex Harvey, 66 ans... Pat Price, défenseur avec les Nordiques de 1982 à 1987, 68 ans... Roger T. Drolet, cofondateur et rédacteur de QuebecInfoMusique.com, créé en 1999, 71 ans... Gaby Drolet, ex-chroniqueur à la circulation (www.circulationquebec.com)... David Suzuki, généticien, environnementaliste, 87 ans.

Disparus

Photo d’archives Mark O’Neill, Toronto Sun Files

Le 24 mars 2022 : Gil Stein (photo), 94 ans, 5e et dernier président de la Ligue nationale de hockey (LNH) de juin 1992 à juillet 1993 et remplacé par Gary Bettman à titre de commissaire en 1993... 2021 : Bob Plager, 78 ans, ancien défenseur des Blues de St. Louis... 2020 : Pierre St-Amand, 82 ans, ex-professeur d’éducation physique (Cégep Garneau) et ex-chroniqueur de ski et de golf à la radio (CITF à l’époque)... 2020 : Albert Uderzo, 92 ans, dessinateur et créateur avec René Goscinny d’Astérix le Gaulois... 2018 : Corinne Lagarde, 105 ans, la veuve de l’ex-premier ministre du Québec Jean Lesage... 2016 : Claire Kirkland-Casgrain, 91 ans, première femme députée de l’Assemblée législative du Québec... 2015 : Robert Létourneau, 97 ans, entrepreneur général, fondateur de Terrassements Robert Létourneau Inc... 2010 : Jacques Morency, 80 ans, un grand de la radio et de la télévision au Québec... 1997 : Harold Melvin, 57 ans, chanteur (The Blue Notes).