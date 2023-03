Les États-Unis renomment une base militaire baptisée en l’honneur d’un général confédéré

Les États-Unis ont débaptisé vendredi une base militaire qui portait le nom d’un général ayant combattu pendant la guerre civile américaine du côté des États confédérés esclavagistes, pour lui donner à la place celui d’un héroïque colonel amérindien.

Cette installation de la Garde nationale américaine située dans l’État de Virginie, non loin de Washington (est), ne répond donc plus au nom de Fort Pickett, mais à celui de centre d’entraînement conjoint de Fort Barfoot.

Huit autres bases militaires nommées d’après des officiers confédérés doivent également changer prochainement de nom.

«Nous rendons aujourd’hui hommage au colonel Van Barfoot, combattant de la Seconde Guerre mondiale, récipiendaire de la "Medal of Honor" (médaille de l’honneur) et résident de longue date de Virginie», a salué le commandant de la base, le colonel James Shaver, lors d’une cérémonie sur place.

Cette médaille, la plus haute distinction militaire américaine, avait été remise à Van Barfoot pour ses hauts faits lors de la Seconde Guerre mondiale: il avait notamment délogé deux mitrailleuses allemandes, capturé 17 soldats ennemis, détruit un tank et une pièce d’artillerie, et porté secours à des troupes blessées en Italie en 1944.

Il avait ensuite servi en Corée et au Vietnam, finissant sa carrière au rang de colonel.

Cette base «sera la première base de l’armée sur le sol américain hors territoires d’outremer à porter le nom d’un soldat amérindien», s’est félicité le colonel Shaver, faisant allusion à l’appartenance de Van Barfoot aux Chactas, une tribu autochtone du sud des États-Unis.

Des membres de sa famille étaient présents lors de la cérémonie vendredi.

La base portait jusque-là le nom du général confédéré George Pickett, devenu célèbre pour avoir, lors de la guerre de Sécession (1861-1865), mené une charge suicidaire sur ordre de ses supérieurs lors de la bataille de Gettysburg en 1863, remportée par l’armée unioniste, anti-esclavagiste.

Plus de la moitié de ses soldats y avaient perdu la vie, mais il avait survécu.

Les appels à renommer ces installations militaires et autres lieux rendant hommage à des généraux confédérés ont redoublé après la mort de George Floyd en mai 2020, tué par un policier blanc, qui avait provoqué un vaste mouvement antiraciste et accentué la remise en cause des symboles du passé esclavagiste des États-Unis.

Le Congrès avait en 2021, en outrepassant une tentative de veto de Donald Trump, demandé au ministère de la Défense de créer une commission chargée de proposer de nouveaux noms pour ces bases.

Le président de l’antenne locale de l’organisation de défense des droits civiques NAACP, Robert Barnette, a salué vendredi auprès de l’AFP «un pas dans la bonne direction».