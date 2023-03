Les Remparts sont les champions de la saison régulière de la LHJMQ

Ce fut un vendredi soir faste pour les Remparts. Leur victoire de 4 à 2 face à l'Océanic de Rimouski, combinée à la défaite des Mooseheads de Halifax, a couronné les « Diables rouges » du titre de champions de la saison régulière dans la LHJMQ pour une deuxième campagne de suite.

• À lire aussi: Remparts de Québec: Zachary Bolduc atteint le plateau des 50 buts pour une deuxième fois de suite

• À lire aussi: Accusations de Patrick Roy: Daniel Renaud blanchi

• À lire aussi: [VIDÉO] Patrick Roy accuse un entraîneur d’avoir demandé à ses joueurs de blesser les siens

Mais comme une bonne nouvelle vient rarement seule, la troupe de Patrick Roy a par le fait même signé son 52e gain de la campagne, égalant la marque d'équipe établie en 2005-2006, année où la formation a remporté la Coupe Memorial.

Et, au passage, Zachary Bolduc a atteint le plateau des 50 buts pour une deuxième saison d'affilée. Le numéro 15 est devenu le second joueur depuis le retour de la concession à Québec, en 1997, à réussir l’exploit deux fois de suite. Le premier était Éric Chouinard, en 1998-1999 et en 1999-2000.

Malgré cette belle soirée de célébrations, qui s’est ouverte avec un hommage touchant rendu aux trois joueurs de 20 ans de la formation – Théo Rochette, Nicolas Savoie et Pier-Olivier Roy –, le capitaine semblait très lucide quand il a rencontré les journalistes après le match.

« C’est un bel accomplissement, mais on l’a fait aussi l’an dernier et on a perdu en demi-finale, a tempéré Rochette au sujet du championnat de la saison régulière. Maintenant, ce sera à nous de poursuivre en séries et de nous rendre jusqu’au bout. »

Patrick Roy a également parlé d’un « bel accomplissement », pointant que le calendrier « avantageait Halifax » et rappelant que son équipe avait récemment traversé « des moments plus difficiles ».

« Mais maintenant, on joue avec plus d’aplomb et c’est de bon augure pour nous, a-t-il ajouté. [...] Je pense que oui [ça nous donne confiance], mais on le sait, on l’a vécu, l’an dernier, les séries ce sont les séries. On va avoir un défi à chacune des rondes. »

Contre les Islanders

Les Remparts sont maintenant certains d'affronter les Islanders de Charlottetown au premier tour des séries éliminatoires, à compter de vendredi. Ils disputeront leur dernier match du calendrier régulier samedi, à nouveau contre l’Océanic.

Roy ne savait pas encore qui sera habillé pour cette ultime rencontre, mais il a assuré que sa formation ne se déplacera pas à Rimouski en touristes.

Ils tiennent bon

Déjà que les joueurs de Serge Beausoleil ont failli leur jouer un mauvais tour hier, devant quelque 14 800 partisans réunis au Centre Vidéotron pour ce dernier match à domicile du calendrier régulier, en réduisant l’écart de trois buts à un seul en troisième période.

Rochette, Bolduc - bien sûr -, Pier-Olivier Roy puis Kassim Gaudet, qui a marqué le filet d’assurance dans une cage déserte, ont été les buteurs pour les Remparts. Cory MacGillivray et William Dumoulin sont parvenus à tromper la vigilance de Williams Rousseau, auteur de 16 arrêts.

Mais malgré quelques sueurs froides en fin de rencontre, ce ne fut pas suffisant pour priver les « Diables rouges » du sommet du classement.