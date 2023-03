Les rues piétonnes de retour en force à Québec cet été

Heureux de l’animation et de l’attrait que cela apporte à leur secteur, les marchands de la plupart des artères commerciales préparent le retour des rues piétonnes cet été.

Le Journal a appris que les sociétés de développement commercial (SDC) de Québec souhaitent renouveler l’expérience de la piétonnisation d’une partie de leur artère pendant la belle saison, à l’exception de la SDC de Montcalm.

Satisfaites des succès obtenus au cours des derniers étés, les autres SDC ont donc choisi de reproduire l’expérience.

Les citoyens sont majoritairement en faveur, et les commerçants y ont aussi trouvé leur compte, a constaté Le Journal.

Marchés publics

À Limoilou, Martin Claveau, de la SDC Vieux-Limoilou/3e Avenue, indique que la population apprécie grandement.

À partir du début juin, la 3e Avenue sera piétonne entre la 10e Rue et la 11e Rue, secteur où les commerces restaurants sont concentrés.

De plus, les dimanches, le marché sera de retour et « il y a de bonnes chances qu’il y ait un marché des artisans, une semaine sur deux, en haut », révèle-t-il.

Les marchands comptent même bonifier l’animation pour qu’il n’y ait pas de temps mort. Yoga, chorale, danse seront des activités offertes gratuitement.

« Dans la population en général, c’est bien vu. Et les restaurateurs aiment avoir une terrasse permanente. L’an passé, la plupart des commerçants étaient contents de ça. »

Dans le Vieux-Port, Richard Samson, directeur général de l’Association des gens d’affaires, annonce « avec joie » le retour d’une portion de Saint-Paul réservée aux piétons du jeudi au dimanche, dès le mois de juin.

« C’est un succès total. C’est devenu très populaire. Avec la fontaine et l’avenue Saint-Paul, c’est bien agréable. Les gens ont adopté. On met des terrasses temporaires, on ferme la rue pour avoir de l’ambiance. »

Parmi les activités, il note le Festival Folk Expression, le week-end vintage et ses voitures antiques, la Nuit des galeries.

L’ouverture de la Ville de Québec est saluée. « Ils ont été très proactifs au début de la pandémie pour soutenir les commerces qui en arrachaient. »

Commerçants satisfaits

Du côté du Faubourg Saint-Jean-Baptiste, la satisfaction des commerçants sur la rue Saint-Jean piétonne est passée de 54 % en 2020 à 80 % en 2022, a constaté le nouveau président de la SDC, François Blay Martel.

« Ça monte toujours », se réjouit-il. Les résidents du quartier et des environs sont charmés par cette initiative, dit-il, alors que plus de 90 % sont en faveur, selon un coup de sonde.

« On est dans ce courant des artères animées. On veut devenir une destination. »

On prévoit tenir le Marché du Faubourg, la Fête de la musique et des soirées poésie, entre autres.

Les commerçants ont même choisi de mettre la main à la pâte et de s’impliquer dans un comité d’animation de la rue Saint-Jean.

Les SDC ont fait part de leurs propositions à la Ville de Québec, qui statuera bientôt.

Pas sur Cartier

Dans le secteur Cartier, 54 % des commerçants s’étaient prononcés contre le retour de la rue piétonne, rappelle Jean-Sébastien Adem, président de la SDC Quartier Montcalm.

Ainsi la demande a été faite à la Ville de Québec de ne pas reproduire l’expérience.

Selon les échos qu’il a eus de ses membres, 48 % avaient connu une baisse du chiffre d’affaires avec la piétonnisation.

« La Ville devait nous revenir parce qu’on s’était fait répondre que c’est la Ville qui a le dernier mot à cet effet. On n’a pas eu de confirmation de la Ville à savoir si ce serait de retour ou pas. »

Place aux piétons dans plusieurs quartiers*

Saint-Roch : rue du Parvis, rue Mgr-Gauvreau, rue Notre-Dame-des-Anges et rue Saint-Joseph Est

Vieux-Port : rue Saint-Paul

Vieux-Limoilou : 3 e Avenue

Avenue Haute-Ville : Grande Allée Est

Saint-Sauveur : rue Saint-Vallier Ouest

Faubourg Saint-Jean : rue Saint-Jean (entre Claire-Fontaine et Honoré-Mercier) et intra-muros

*Durant certaines périodes