LHJMQ : Patrick Roy est déçu qu'il n'y ait pas eu de sanctions contre Daniel Renaud

S’il s’est dit déçu vendredi que la LHJMQ n’ait pas sévi à l’endroit de l’entraîneur-chef des Cataractes de Shawinigan, Daniel Renaud, Patrick Roy était tout de même satisfait qu’il y ait eu une enquête.

• À lire aussi: Les Remparts sont les champions de la saison régulière de la LHJMQ

• À lire aussi: Accusations de Patrick Roy: Daniel Renaud blanchi

• À lire aussi: [VIDÉO] Patrick Roy accuse un entraîneur d’avoir demandé à ses joueurs de blesser les siens

Le pilote des Remparts avait déposé une plainte formelle à la ligue afin qu’elle investigue sur le comportement de Renaud, qu’il accusait d’avoir demandé à ses joueurs de blesser certains membres des « Diables rouges » lors du match entre les deux équipes, mercredi.

Un message texte envoyé par un joueur des Cataractes à l’un de ses amis des Remparts, dont notre collègue Kevin Dubé a obtenu copie, semblait aussi confirmer ces intentions.

« Le message est passé »

Hier, le circuit a toutefois confirmé par courriel qu’aucune sanction n’avait été décernée à Renaud après l’analyse du directeur de la sécurité des joueurs, Éric Chouinard.

« À quelque part, la ligue est allée de l’avant pour voir s’il y avait matière à suspension, a pointé Patrick Roy. Aujourd’hui, le but, c’est de protéger les joueurs de la ligue, et pas seulement ceux des Remparts, de situations comme celle-ci. Le message est passé. »

Renaud était donc à poste, hier, alors que son équipe affrontait les Voltigeurs à Drummondville.

En entrevue au Nouvelliste, le directeur général des Cataractes, Martin Mondou, a affirmé que son organisation avait eu « de bonnes discussions avec la ligue ».

« On a aussi partagé avec la ligue ce que Patrick a dit à Daniel au cours du match, a commenté Mondou. De notre côté, il est clair qu’on veut mieux contrôler nos émotions. Il y a eu des gestes non punis [dans le match de mercredi], je peux comprendre une certaine frustration, mais on doit néanmoins mieux gérer nos réactions. »

La mission de l’entraîneur

Patrick Roy, lui, a pointé vendredi « que si la ligue a pris sa décision, au final, Dan Renaud sait ce qu’il a fait ».

« Mon but, c’est que les joueurs dans notre ligue puissent jouer en sécurité, a-t-il ajouté. Qu’ils puissent être encadrés sur la patinoire et en-dehors de la patinoire afin de vivre la plus belle expérience possible au niveau junior, et pas juste avec les Remparts. »

« C’est un peu la mission que je me suis donnée. »