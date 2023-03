Marc Labrèche renoue avec Toupie et Binou

Après avoir fait fureur au petit écran, les inséparables Toupie et Binou s'apprêtent à faire le saut au cinéma dans un film d’animation qui prendra l’affiche cet été. C’est avec un plaisir évident (et contagieux) que Marc Labrèche a enregistré la voix de la très volubile souris Toupie cette semaine dans un studio de doublage de Montréal. Le Journal est allé à sa rencontre.

Un million de DVD vendus, 600 000 copies de livres écoulées, un milliard de visionnements sur YouTube... La popularité de la série d’animation Toupie et Binou, basée sur les livres à succès de l’auteure québécoise Dominique Jolin, ne dément pas.

Marc Labrèche, qui prête sa voix au personnage de la souris Toupie depuis la création de cette production 100 % québécoise en sait quelque chose. Encore aujourd’hui, des parents lui demandent régulièrement de faire la voix de Toupie pour faire plaisir à leurs jeunes enfants.

«Parfois, on m’aborde pour me demander : est-ce que Toupie pourrait souhaiter un bon rétablissement à mon fils qui vient d’avoir une laryngite?, relate-t-il en riant.

«Ça donne lieu à des situations assez cocasses. Mais c’est correct... C’est drôle, et c’est charmant.»

Marc Labrèche ne s’était pas replongé dans le personnage de Toupie depuis quelques années avant de passer trois jours en studio cette semaine pour enregistrer la voix de la petite souris exubérante, pour le film réalisé par Dominique Jolin et Raymond Lebrun. Les retrouvailles avec Toupie (et son meilleur ami, le chat silencieux Binou) se sont faites de façon très naturelle.

«C’est un personnage qui a été installé de façon très claire dès le départ, avec une énergie, une liberté et une fantaisie qui me ressemblent beaucoup, explique Marc Labrèche. On me demande, par la force des choses, de mettre le plus possible de ma fantaisie personnelle. Alors c’est revenu assez vite.»

Nouveaux personnages

C’est sous la forme de petites histoires courtes, racontées dans des petites capsules de quelques minutes, que la série Toupie et Binou a commencé à séduire les jeunes enfants sur les ondes de Télé-Québec, en 2005. Quand les producteurs de la série ont approché Marc Labrèche pour lui soumettre l’idée de transposer les aventures de Toupie et Binou au grand écran, le comédien a d’abord émis quelques doutes.

«J’étais curieux de voir comment ils allaient tourner ça pour en faire un film, confie-t-il. Je me demandais si ça allait dénaturer quelque chose, ou si ça allait enlever le rythme qui était le fun dans les petites capsules. Mais quand j’ai appris qu’il y aurait d’autres personnages qui allaient graviter autour de Toupie et Binou, ça m’a rassuré.

«Le défi, c’était évidemment de raconter une histoire qui se tienne pendant une heure et demie. Mais au final, je trouve que ça marche bien. On y retrouve la même fantaisie décalée et le même univers éclaté qui étaient là au départ [dans la série]. Je trouve ça le fun parce que des films qui visent ce public-là, au Québec, on n’en fait pas beaucoup.»

Le film Toupie et Binou prend l’affiche le 11 août.