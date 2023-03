Mbilli-Gongora: on a vu le combat de l'année au Québec... et peut-être dans le monde!

Christian Mbilli a livré le combat le plus excitant des dernières années au Québec, jeudi soir, au Casino de Montréal. Le meilleur de l'année jusqu'à maintenant. Une guerre sans merci contre Carlos Gongora qui va le propulser au sein de l’élite des super-moyens.

J’ai vu plusieurs centaines de combats depuis mon arrivée au Journal de Montréal. Des bons, des plates, des moyens. Celui entre Mbilli et Carlos Gongora se situe dans la catégorie supérieure. Par une grosse marge.

Ce type de combat, je peux les compter sur les doigts de la main. Non seulement on a assisté à un combat intense du premier au dernier round, mais il mettait en vedette deux boxeurs au sommet de leur art. L'enjeu était majeur.

Plusieurs choses m’ont impressionné dans ce combat. La plus importante est le cardio de Mbilli. Il a démarré le duel en cinquième vitesse et il n’a jamais levé le pied même lorsqu’il était en difficulté.

En le voyant aller dans les premiers rounds, je me suis dit qu’il manquerait d’énergie dans la deuxième moitié de l’affrontement. Je me suis trompé royalement. Depuis son arrivée dans le gymnase de Marc Ramsay, on me vantait la condition physique du Français. Jeudi, on en a eu la preuve.

L'enfer au 8e round

Son excellente condition physique lui a permis de survivre à un huitième round d’enfer. Dès les premières secondes, Mbilli a été ébranlé par un solide uppercut de Gongora.

Comme le dirait un ancien chroniqueur de boxe, il avait les jambes dans la chaloupe. À un certain moment, on croyait que le protégé d’EOTTM allait mettre un genou au plancher pour reprendre ses esprits. Ce n'est pas arrivé.

Au lieu de cela, il est allé puiser au fond de ses ressources pour survivre et surtout, finir cet assaut en force. Il a même ébranlé Gongora avant la cloche.

Un round endiablé qui a gardé tout le monde sur le bout de son siège et donné quelques cheveux blancs de plus à ses entraîneurs.

Des pointages adéquats

Mbilli a gagné ce combat. Les pointages indiquent bien l’allure des échanges. Le boxeur de Marc Ramsay a mis de la pression durant tout le combat. Son volume de coups était supérieur à son adversaire.

J’ai donné deux rounds de façon claire à Gongora pour finir avec une carte de 98-92. Il y a peut-être le premier round qui aurait pu aller du côté de l’Équatorien, mais je n'étais pas convaincu à 100 %.

Pour revenir à Gongora, il a prouvé qu’il avait une mâchoire d’acier. Il a résisté à une rafale de coups de puissance de Mbilli sans broncher. Il a essayé jusqu’à la fin avec son puissant uppercut, mais il n'a pas été en mesure de mettre fin au combat comme il le souhaitait.

Dans l’élite

Avec sa performance signature contre Gongora, Mbilli vient de mettre les deux pieds dans le club sélect de l'élite des 168 lb. Grâce à ESPN, il vient de se faire un nom enviable aux États-Unis et à l’international.

Il fait maintenant partie des aspirants de premier plan pour l’une des couronnes de Canelo Alvarez. Ce dernier freine les ambitions de tous les boxeurs parce qu’il détient les quatre titres de cette division. Il contrôle l’agenda de tout le monde selon ses caprices.

On va souhaiter qu’il libère ses ceintures afin d’ouvrir la porte à des boxeurs comme Mbilli qui triment dur depuis quelques années. Avec sa victoire de jeudi, Mbilli a consolidé sa position dans les classements, mais aussi dans le coeur des amateurs.