Pas question qu’Ottawa se mêle d’électricité, dit le Bloc Québécois

Après la santé, l’immigration et les travailleurs étrangers, voilà que le gouvernement de Justin Trudeau s’emmêle dans les fils d’électricité, un autre domaine de compétence provinciale.

Le prochain budget fédéral, mardi, contiendra des mesures pour accroître la capacité hydro-électrique du pays, une responsabilité généralement provinciale. La justification : suivre le rythme donné par les États-Unis, selon le Globe and Mail.

Ottawa envisagerait une combinaison de crédits d’impôt, de subventions et la poursuite d’accords de financement avec les provinces, selon le quotidien torontois. Tout ça, dans un contexte où « la demande d’électricité devrait au moins doubler à mesure [qu’elle est] de plus en plus utilisée pour alimenter les transports, chauffer les bâtiments et l’industrie énergétique. »

Une injustice pour Hydro-Québec

Le Bloc Québécois n’acceptera pas que des projets financés par le fédéral avec l’argent des Québécois viennent concurrencer le fleuron national qu’est Hydro-Québec, répond le porte-parole du Bloc Québécois en matière de Ressources naturelles, Mario Simard.

« Déjà, le fédéral a erré en finançant à coup de milliards le projet Muskrat Falls à Terre-Neuve, qui venait directement concurrencer Hydro-Québec. En aucun cas nous ne tolérerons une intervention d’Ottawa dans notre réseau hydro-électrique. C’est là une compétence nette du Québec et des provinces », martèle-t-il.

Une compensation exigée

Si cette initiative du fédéral voit le jour, il faudra exempter et compenser le Québec, rappelle le Bloc, qui souligne que le fédéral ne doit pas tomber dans « le piège nucléaire ».

L’association Électricité Canada, le Conseil canadien des affaires ainsi que des groupes environnementaux feraient pression pour le projet d’Ottawa, justifiant que la lenteur actuelle de ces investissements met en péril l’avantage concurrentiel du Canada face aux Américains.