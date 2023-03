[PHOTOS] Joe Biden en tête-à-tête avec Trudeau

Joe Biden et Justin Trudeau se livraient à des discussions bilatérales privées en début d’après-midi vendredi, quelques heures avant une conférence de presse qui s’annonce chargée de nouveautés.

Après un premier tête-à-tête dans le bureau du premier ministre, une rencontre bilatérale doit avoir lieu avec une brochette de ministres canadiens, incluant Mélanie Joly, aux Affaires étrangères, et Anita Anand, ministre de la Défense.

C’est aux alentours de 11h40 que le président américain a fait son entrée au Parlement pour la traditionnelle signature des livres d’honneur.

Les leaders des oppositions en Chambre et au Sénat s’étaient mis sur leur 31 pour serrer la pince et échanger quelques mots avec l'homme le plus puissant de la planète dans une salle garnie de drapeaux américains et canadiens.

Le chef du NPD, Jagmeet Singh, a bien aimé le petit échange.

«Je lui ai dit que j’apprécie le fait qu’il ait pris des mesures pour aider les syndicats et les travailleurs, a-t-il confié à l’Agence QMI. Il a dit que oui, on doit aider les travailleurs et la moyenne au lieu des ultra-riches.»

M. Biden a quitté la pièce avec une barre de chocolat «Peace for chocolate», confectionnée par des réfugiés syriens relocalisés à Halifax et offerte par la cheffe du Parti vert, Elizabeth May.

Arrivé à Ottawa en fin d'après-midi jeudi, M. Biden a passé une partie de la soirée à Rideau Cottage avec son vis-à-vis et la gouverneure générale Mary Simon.

La colline parlementaire s'est transformée en zone ultra-sécurisée dans les dernières 36 heures. Clôtures et barricades parsèment le cœur de la capitale fédérale.

À l'occasion de sa première visite officielle depuis son arrivée au pouvoir, Joe Biden doit livrer une allocution à la Chambre des communes en fin d'après-midi, quelques heures avant une réception au Musée de l'aviation d'Ottawa, à laquelle doivent prendre part «les deux Michael», diplomates canadiens incarcérés en Chine en 2019, puis libérés en 2021.

Après les rencontres bilatérales, le président doit livrer une allocution officielle à la Chambre des communes, qui sera suivie par une conférence de presse conjointe.

Les rencontres devraient permettre de faire avancer un bon nombre de dossiers d'intérêt commun.

Entre autres choses, on s'attend au dévoilement d'une nouvelle mouture de l'Entente sur les tiers pays sûrs, à des annonces sur le commerce lié à l'énergie verte, ainsi qu'à un investissement de 100 millions $ pour renforcer les forces de l'ordre et stabiliser Haïti.

Joe Biden prendra le chemin du retour à Washington dès vendredi soir. Il était venu à Ottawa en 2016 à titre de vice-président de Barack Obama.