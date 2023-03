Quand le ciel te tombe sur la tête

C’est une grand-mère au désespoir et en colère qui vous écrit. Je vais vous faire un mini-portrait de ma vie pour que vous compreniez. Je viens d’une famille de gens tout croches, et il a fallu que je travaille fort pour faire ma place au soleil. J’ai marié un homme honnête au caractère prompt, qui fut un père absent pour nos trois enfants que j’ai élevés quasiment toute seule. Un de mes gars, et surtout ma fille, m’a donné du fil à retordre. Heureusement que le troisième, mon plus vieux d’ailleurs, m’aidait un peu.

Les trois sont en couple et ils ont des enfants. Pour mes deux garçons, ça semble bien aller, mais pour ma fille, c’est pas mal différent. Elle a toujours été rebelle et elle a pondu des enfants rebelles. L’homme avec qui elle les a eus était violent et elle n’a eu d’autre choix que de le quitter. Mais le mal était fait, son garçon et sa fille avaient été contaminés. Elle n’a jamais eu de grandes aptitudes ni beaucoup de patience avec ses enfants. Avec pour résultat qu’avec ses deux jeunes de 11 et 13 ans, elle a complètement raté le bateau, et qu’elle a dû faire un signalement à la DPJ qui est entrée dans le portrait.

Ils sont en centre depuis six mois. Ça m’a mis tellement en colère qu’elle ne prenne pas la peine de voir ce que nous pouvions faire pour l’aider à s’en sortir au lieu de poser un geste aussi radical. Si moi, j’ai pu éviter ça avec mes enfants, elle aussi aurait pu épargner ça à notre famille. Comme on se prend aux cheveux chaque fois qu’on en parle, je ne sais plus quoi faire pour l’aider. Un conseil serait bienvenu.

Mère et grand-mère indignée

Ne forcez pas les choses, c’est inutile. D’autant plus que votre fille le prend mal et que ça crée des tensions entre vous. Si elle a fait ça, c’est qu’elle en ressentait le besoin. Quelle honte y a-t-il à profiter de l’aide gouvernementale offerte à tous les citoyens ? Au lieu de la juger, gardez vos énergies pour la soutenir pour la suite. Profitez-en donc pour vous rapprocher de vos petits-enfants. Ils ont été exposés très tôt à la violence, et un peu de calme et de chaleur humaine leur fera le plus grand bien.