Quatre personnes arrêtées dans une importante saisie de «wax pen»

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) a mis la main au collet de quatre suspects en lien avec une saisie plus de 500 vapoteuses de type wax pen, dans l’est de Beauport et à Sainte-Anne-de-Beaupré, jeudi.

Les quatre personnes arrêtées, trois hommes et une femme, sont tous âgés entre 29 et 58 ans.

D’après le porte-parole du corps de police, David Poitras, ils pourraient faire face à des chefs d’accusation liées au «trafic et à la production de cannabis illicite». Ils ont tous été libérés sous promesse de comparaître ultérieurement.

Près de 30 kilogrammes de cannabis séché ont été récupérés par l’unité ACCES Cannabis au cours des évènements. D’après le SPVQ, l’opération aurait permis d’éviter que 5100 vapoteuses à forte concentration en THC ne se retrouvent sur le marché.

Les policiers ont également mis la main sur un peu moins de 18 kg de produits comestibles contenant du cannabis et plus de 1,8 kg de concentré solide et de 5,6 litres d’huile de cannabis. Environ 8 kg de haschich ont également été saisis.