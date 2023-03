Saint-Vallier Ouest: l’option d’un sens unique permanent privilégiée

La mise en place d’un sens unique de façon permanente, sur une portion de la rue Saint-Vallier Ouest, est privilégiée par l’administration Marchand. Mais l’hypothèse d’une rue piétonne pour la période estivale n’est pas exclue.

C’est ce qu’on apprend à la lecture d’un appel d’offres publié récemment par la Ville de Québec pour des services professionnels sur l’état de circulation de cette rue, à l’entrée du quartier Saint-Sauveur. Les entreprises intéressées ont jusqu’au 30 mars pour déposer leurs soumissions.

L’année dernière, un projet estival de sens unique a été mis en place sur cette portion de rue, entre la rue des Oblats à l’ouest et l’intersection des boulevards Charest et Langelier à l’est. Les voitures pouvaient circuler sur cette portion d’artère en direction ouest (vers Sainte-Foy), mais pas l’inverse.

La firme de consultants qui va remporter le marché devra prioritairement « concrétiser les réflexions entreprises à la Ville et auprès des différents organismes communautaires de ce secteur depuis 2005, concernant le réaménagement de la rue Saint-Vallier Ouest à sens unique », peut-on lire dans le document de la Ville.

Cela passe notamment par l’évaluation des impacts sur les commerçants et sur les résidents du secteur concerné et des secteurs limitrophes où la circulation automobile pourrait s’accroître, explique-t-on.

Discussions pour une rue piétonne

L’année dernière, les opinions étaient partagées parmi les commerçants à savoir si l’option d’une rue piétonne était la meilleure ou non. Il semble bien que ce débat n’ait toujours pas été tranché. « Des discussions sont en cours avec les commerçants du secteur pour la rue piétonne à la prochaine saison estivale », a affirmé Jean-Pascal Lavoie, porte-parole de la Municipalité.

Aux yeux de Sarah-Jane Ouellet, animatrice du Comité des citoyens du quartier Saint-Sauveur, « le sens unique mis en place l’été dernier a été inefficace. Nous, on privilégie la sécurité et la convivialité. Or, le sens unique ne permet pas ça. Ça n’incite pas les gens à circuler dans la rue. »

D’après elle, la meilleure option est celle « d’une rue piétonne ou partagée avec des aménagements pour un meilleur partage de la rue entre les usagers ».

Travaux majeurs en 2024

Selon un autre appel d’offres publié cette semaine, la Ville recherche un partenaire pour élaborer le projet de réaménagement de la rue Saint-Vallier Ouest.

La documentation suggère une importante métamorphose de l’artère commerciale entre Marie-de-l’Incarnation et Charest. Les travaux auraient lieu en 2024 et 2025 et disposeraient d’une enveloppe allant jusqu’à 32 millions $.

Le projet devra être « développé en collaboration avec la communauté », améliorer le confort des déplacements actifs, apaiser la circulation, bonifier le mobilier urbain et renforcer « la résilience aux changements climatiques », peut-on lire.

– Avec la collaboration de Dominique Lelièvre