Souper de gala à Ottawa: Charlotte Cardin chante pour Joe Biden

Charlotte Cardin va chanter pour le président des États-Unis Joe Biden lors d’un souper de gala à Ottawa, vendredi soir.

Selon ce que rapportent Global News et CBC, la vedette québécoise interprétera deux de ses chansons, dont une toute neuve qui apparaitra sur son prochain album, après le repas qui sera servi au Musée de l’aviation du Canada, dans la capitale fédérale.

Joe Biden et son épouse Jill seront les invités d’honneur du premier ministre Justin Trudeau et sa femme Sophie Grégoire lors de ce souper, auquel assisteront de nombreuses célébrités, dignitaires et politiciens.

En plus de Charlotte Cardin, Grégory Charles et Charles Lafortune seront aussi dans l’assistance. Les anciens premiers ministres Jean Chrétien et Joe Clark de même que Michael Kovrig et Michael Spavor, les deux Canadiens qui ont été détenus pendant plus de mille jours en Chine, seront aussi sur place, a confirmé le bureau du premier ministre.