Tramway: 10 semaines de travaux sur l’avenue Lavigerie

Dans le cadre du projet de tramway, des travaux d’une dizaine de semaines vont débuter sur l’avenue Lavigerie, à l’entrée des ponts, à partir du 3 avril.

C’est du moins ce que la Ville de Québec a confirmé vendredi après-midi par voie de communiqué.

«L’aménagement de l’avenue Lavigerie favorisera une meilleure mobilité pour tous les usagers de la route. L’amélioration de l’environnement urbain et l’ajout de végétation contribueront à ce vent nouveau qui soufflera dans le secteur», a-t-on expliqué.

On a également insisté sur «l’ajout de deux voies de circulation qui facilitera le cheminement vers le boulevard Hochelaga» et sur «les trottoirs élargis, les aménagements de surface et paysagers, le mobilier urbain ainsi que les plantations (qui) concrétiseront cette vision».

50 arbres abattus

Quelque 50 arbres seront abattus sur cette avenue, mais on rappelle que l’administration municipale s’est engagée à replanter 20 arbres pour chaque arbre disparu dans le cadre du mégaprojet.

Fin janvier, le Journal faisait un tour d’horizon de différents chantiers liés au tramway et qui auront lieu à l’entrée ouest de Québec au cours des prochains mois.