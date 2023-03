Ville de Québec: une consultation en ligne sur le plein air urbain

La Ville de Québec vient de lancer une consultation en ligne pour que les citoyens expriment leurs besoins et leurs préoccupations en matière d’activités de plein air urbain. Par la suite, un plan directeur doit être adopté à la fin de 2023.

C’est ce que les conseillers municipaux, Marie-Pierre Boucher et Jean-François Gosselin, ont annoncé vendredi matin, en point de presse.

Photo : Taïeb Moalla

«La pratique d’activités de plein air connaît un engouement sans précédent dans notre ville : marche, course à pied, vélo, ski de fond, planche à pagaie ou raquette, pour ne nommer que celles-ci, atteignent de nouveaux sommets depuis 2020, a affirmé Mme Boucher. La croissance et la diversification des demandes ont apporté une sollicitation accrue dans les parcs et les espaces de plein air.»

Cette réalité nécessite donc « ne nouvelle réflexion quant à l’évolution, la pérennité, l’attractivité et le développement des lieux et des équipements. À terme, le plan directeur du plein air urbain s’appuiera sur les tendances et les besoins de la population et guidera la manière dont la Ville s’adaptera, afin d’offrir des milieux de vie de qualité et sécuritaires pour la pratique d’activités de plein air urbain», a-t-elle ajouté.