DROUIN, Polydore



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 6 mars 2023, à l'âge de 97 ans et 11 mois, est décédé M. Polydore Drouin, époux de feu Émilienne Tardif, fils de feu Léonidas Drouin et de feu Marie-Ange Labrie. Il demeurait à Saints-Anges. Il laisse dans le deuil ses enfants : Marie-France (Renaud Drouin), Lynda (Martin Veilleux), Mona (feu Roch Michaud), Landry, Sylvain (Hélène Roberge), Renaude (feu Maurice Nadeau, François Asselin) et Stéphane; ses petits-enfants : feu Maureen, Jean-Philippe (Sophie Bolduc), Cassandra (Raphaël Bacal), Catherine (Travis Weber), Ingrid (Stéphane Caissie), Éric (Daisy Arsenault), Laurence, Alexandra et Ann-Sophie; ses arrière-petits-enfants : Jasmine et Isabelle Michaud, Léna et Noah Drouin. Il était le frère de feu Dolorosa (feu Alphonse Grégoire), feu Agathe (feu Alphonse Tardif), feu Paul-Émile (feu Juliette Cloutier), feu Athanase (feu Madeleine St-Hilaire), feu Laurent, feu Rachelle, Monique (feu Jules Larivière) et Brigitte (feu Marius Leclerc). Il était le beau-frère de feu Camille (feu Gertrude Grégoire), feu Dominique (feu Marguerite Perreault), feu Paul-Émile (feu Juliette D'Amours), feu Marguerite (feu Pierre Goulet), Jean-Marie (Bernadette Verner) et son beau-frère adoptif Gaston Vachon (Martine Harvey). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis.La famille recevra les condoléances au funérarium dudimanche, le 26 mars de 13 h 30 à 16 h 30, lundi, jour des funérailles, à compter de 8 h 30. la direction a été confiée à laLa famille désire remercier Dr Josep Rodés Y Cabau, Dr Robert De Larochellière de l'IUCPQ, l'équipe de la clinique d'insuffisance cardiaque et le personnel médical du 7ième étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis ainsi que la direction et le personnel de la Résidence Saints-Anges pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis (143, rue Wolfe, Lévis, Québec, G6V 3Z1) : https://fhdl.ca/faire-un-don/ ou à la Fabrique Sainte-Famille-de-Beauce (Saints-Anges) (740, Av du Palais, Saint-Joseph-de-Beauce, QC, G0S 2V0) : https://psfdb.ca/