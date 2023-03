100 millions d'aide pour Haïti: une perte de temps et d'argent

Justin Trudeau veut dépenser cent millions de dollars pour aider Haïti. Aussi épouvantable que soit la situation en Haïti, une conclusion pénible s’impose : Haïti ne sera pas sauvé de l’extérieur.

L’argent qui y sera déversé sera en bonne partie détourné par les crapules qui sont à la tête d’Haïti. L’envoi d’une force armée internationale donnerait des résultats encore pires. Après un certain apaisement, elle deviendrait, comme d’habitude, le bouc émissaire de tout ce qui va mal en Haïti.

Il faut laisser les Haïtiens régler eux-mêmes leurs problèmes. Quand ils auront assez souffert et qu’ils auront compris qu’ils sont les principaux responsables des maux qui les accablent, ils mettront eux-mêmes en prison la racaille qui les exploite. Mais ils ne sont pas encore arrivés à ce point.

Il est peut-être même trop tard pour sauver le pays.

Quels sont les arguments qui excusent les problèmes en Haïti ?

Trop souvent, beaucoup d’Haïtiens répètent les mêmes rengaines pour excuser l’inaptitude de leur gouvernement. Le gouvernement français a demandé aux Haïtiens de payer une lourde dette. Vrai, mais cette dette a été complètement effacée en 1947. La nouvelle dette d’Haïti a été annulée en 2010. Des entreprises étrangères ont encouragé la corruption en Haïti. Vrai, mais il revenait au gouvernement haïtien de légiférer contre ce fléau. Les trafics de drogues et d’armes liés aux États-Unis exacerbent les tensions en Haïti. Exact, mais pourquoi les forces policières haïtiennes ne parviennent-elles pas à lutter contre ces trafics ? Se pourrait-il qu’elles soient de mèche avec les trafiquants ?

Pourquoi accuser les dirigeants haïtiens de mauvaise gestion ?

Les arguments les plus forts contre la gestion calamiteuse des dirigeants haïtiens proviennent de la comparaison avec l’autre moitié de l’île, la moitié où s’épanouit la République dominicaine. La République dominicaine subit les mêmes circonstances adverses qu’Haïti. Pourtant, ce pays se tire infiniment mieux d’affaire qu’Haïti. Avec une population similaire, la République dominicaine génère un PNB de 18 600 dollars américains par habitant. Le PNB par habitant en Haïti est de 2900 $.

Où aboutirait l’argent promis par Trudeau ?

Justin Trudeau veut que l’argent canadien finance en priorité les forces policières haïtiennes pour les former et pour mieux les armer. Qu’arrivera-t-il si la police haïtienne est mieux armée ? Les groupes mafieux achèteront des armes encore plus puissantes. Et qui, hormis Trudeau, a la naïveté de croire que davantage de formation éradiquera la culture de corruption générale dans laquelle baigne tout le pays, y compris les forces de l’ordre ?

Quel est le diagnostic sur la situation à Haïti ?

La triste réalité est que le pays n’est probablement plus récupérable. Haïti est un État failli. En plus du pourrissement profond de ses institutions, Haïti devra affronter dans les décennies qui viennent les effets de plus en plus catastrophiques des changements climatiques. Les ressources naturelles du pays sont insuffisantes pour couvrir la croissance de la population. Le niveau d’éducation de la population est trop faible pour transformer l’économie de manière décisive. Haïti ressemble à un malade pour qui la médecine ne peut plus rien. Tenter de le sauver relève de l’acharnement politique.

Que risque-t-il d’arriver à Haïti ?

Haïti risque de tomber complètement entre les mains de groupes mafieux qui se serviront encore davantage du paravent des institutions de l’État pour mener leurs trafics et pour imposer leur ordre. La population deviendra plus miséreuse et le nombre de réfugiés augmentera. Cet enfer pourrait durer indéfiniment.