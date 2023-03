LAFRANCE, Gilles



Le mercredi 15 mars 2023, est décédé à l'Hôtel-Dieu de Québec, à l'âge de 78 ans, Monsieur Gilles Lafrance, époux de Mme Halima Mellaoui. Il laisse dans le deuil son épouse et ses enfants, Nada (Samuel Tremblay) et Adam Younes, son fils Patrick Lafrance (Isabelle Lemieux) et ses petits-enfants Frédérique, Marie et Philippe Lafrance, sa fille Isabelle Lafrance et ses petits-enfants Angélique et Louis, sa soeur Adèle Lafrance ainsi que de nombreux amis. Gilles était le fils de feu Robert Lafrance et de feu Lucie Dessureault et le frère de feu Louise Lafrance. Grand amateur de chasse et de pêche, il a oeuvré toute sa vie à titre d'ingénieur forestier dans différentes régions du Québec. L'Aquamation a eu lieu au Bio-Crématorium du :Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme Arbres Canada, dont la mission est d'ins-pirer et d'éduquer la population pour lui donner les moyens de planter et d'entretenir des arbres pour améliorer la qualité de vie et lutter contre les changements climatiques. https://arbrescanada.ca/faites-un-don/