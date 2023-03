BOURGET, Pierrette



À son domicile, le 9 mars 2023, à l'âge de 71 ans, est décédée dame Pierrette Bourget, épouse de feu monsieur Léonard Couture. Née à St-Tite-des-Caps le 15 octobre 1951, elle était la fille de dame Jeanne d'Arc Caron et de feu monsieur Marcel Bourget. Elle demeurait à Québec.Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 14 h.Les cendres seront déposées au columbarium La Seigneurie à une date ultérieure. Madame laisse dans le deuil sa fille adorée Nancy (Jocelyn Larouche); ses petits-enfants : Jimmy (Annie-Pier Huot), Dave, Joanie (Mathieu Dubuc); son adorable arrière-petit-fils Albert; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs : Huguette (feu Jean-Marie Lajeunesse), Raymond (Louise Sergerie), René (Rita Caron), Denis, Lisette (Gilles Lachance), Francine (feu Réjeanne Métivier), Ginette, Sylvie, André (Nathalie Pellerin) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Sa fille remercie tout le personnel des soins palliatifs à domicile du CLSC, Linda Turcotte (infirmière), Karine Descôteaux (ergothérapeute), Mélissa Paquet (nutritionniste), Mario Tremblay (soins respiratoires) de même qu'un gros merci à sa soeur Ginette qui a été la tout au long de la maladie de ma mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de la sclérose latérale amyotrophique (SLA) du Québec, Site : www.sla-quebec.ca, Tél. : 1 877 725-7725.Les Funérailles sont sous la direction de :