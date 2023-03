7 plants de tomates qui poussent bien en pot

Vous voulez cultiver des légumes, mais vous n’avez pour tout terrain qu’un petit balcon ? Qu’à cela ne tienne, vous pouvez cultiver en contenant des variétés de tomates arbustives compactes ou retombantes qui produisent une abondance de petits fruits. De plus, ces plantes performent généralement mieux en contenant que les variétés de plus grandes dimensions. Toutefois, il faudra les planter dans des contenants faisant au minimum 30 cm de diamètre. Certaines variétés de tomates sont si compactes qu’elles arrivent à pousser dans des pochettes de textile fixées sur les murs.

Lorsqu’on les cultive en contenant, les tomates doivent bénéficier d’un terreau riche, composé de compost, de tourbe de sphaigne et de perlite. En plus d’ajouter un champignon mycorhizien au terreau, ce qui permet d’augmenter de façon substantielle la croissance et le développement des tomates, vous pouvez également fournir à chaque plant environ 100 ml (trois à quatre poignées par plant) d’engrais granulaire naturel à dégagement lent riche en azote et en potassium (dont la formulation se rapproche de 5-3-8).

Voici donc la description de quelques cultivars de tomates aux dimensions réduites, parfaitement adaptés à la culture en pot, qui feront des merveilles sur votre balcon cet été !

« Pepe »

Photo fournie par Kolopp Market

Ce cultivar compact produit de longues grappes de délicieux petits fruits rouges dont la saveur est particulièrement sucrée.

Largeur du plant : 50 cm

Nombre de jours de la plantation à la récolte : 60

Poids des fruits : 20 g

« Orange Hat »

Photo fournie par Baker Creek Heirloom Seeds

Voilà l’une des plus petites variétés de tomates disponibles sur le marché nord-américain ! Les tout petits plants de « Orange Hat » ne font guère plus de 25 cm de hauteur et de largeur ! Idéale pour les balcons, cette tomate peut être cultivée dans des pots faisant à peine 20 cm de diamètre. Malgré la faible dimension des plants, la production est étonnamment abondante.

Largeur du plant : 25 cm

Nombre de jours de la plantation à la récolte : 60

Poids des fruits : 20 g

« Sweet ‘N’ Neat »

Photo fournie par Suttons Seeds

Voilà un cultivar ultra compact qui peut être cultivé dans un petit pot installé sur une table de patio. Cette variété est également parfaite pour la culture à la verticale, dans des pochettes de textile. Les fruits « Sweet ‘N’ Neat » ont une chaire rouge dense à saveur plutôt sucrée.

Largeur du plant : 35 cm

Nombre de jours de la plantation à la récolte : 55

Poids des fruits : 25 g

« Rambling Red Stripe »

Photo fournie par Ball Seeds

Cette variété au port retombant est idéale pour la culture en pot ou en panier suspendu. « Rambling Red Stripe » produit une abondance de savoureux fruits rouges striés de vert.

Largeur du plant : 80 cm

Nombre de jours de la plantation à la récolte : 60

Poids des fruits : 30 g

« Sweet Valentine »

Photo fournie par Totally Tomatoes

Cette variété présente des petits fruits en forme de cœur, dont l’extrémité est pointue. Idéal pour la culture en contenant sur une terrasse ou un balcon, « Sweet Valentine » n’atteint pas plus de 40 cm de hauteur et de largeur.

Largeur du plant : 40 cm

Nombre de jours de la plantation à la récolte : 60

Poids des fruits : 15 g

« Tumbler »

Photo fournie par Baldur Garten

Ce cultivar forme une cascade de tiges portant de nombreux fruits rouges faisant environ 3 cm de diamètre. Cultivé en pot, en panier suspendu ou sur un mur végétalisé, ce cultivar très prolifique peut produire plus de 2,5 kg de tomates en une seule saison, à condition toutefois de lui fournir un terreau riche en compost et de le fertiliser régulièrement.

Largeur du plant : 80 cm

Nombre de jours de la plantation à la récolte : 50

Poids des fruits : 25 g

« Tumbling Tom Yellow »

Photo fournie par Croatian Seeds Store

Voilà un cultivar au port retombant très productif dont les fruits jaunes ont une délicieuse saveur sucrée. Cultivé dans un pot ou dans un panier suspendu, un seul plant peut produire près de 250 fruits en quelques semaines seulement !

Largeur du plant : 70 cm

Nombre de jours de la plantation à la récolte : 50

Poids des fruits : 25 g

OÙ VOUS PROCURER DES CULTIVARS DE TOMATES COMPACTS ?

Fleurs Johanne et Esthel (plants)

1200 chemin de Saint-Jean

Laprairie (Québec)

(450) 444-4451

W.H. Perron (semences)

whperron.com

(800) 723-9071 / (450) 682-9071

Baker Creek Heirloom Seeds (semences)

www.rareseeds.com