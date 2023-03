AUDET, Paul



Le 21 mars 2023, est décédé à Alma, à l'âge de 93 ans et 11 mois, M. Paul Audet, époux de feu dame Raymonde Belley et conjoint de dame Murielle Tremblay, demeurant à Alma. Il était le fils de feu dame Élisabeth Landry et de feu M. Ovila Audet (dame Laurette Guay). La famille recevra les condoléances, le lundi 27 mars 2023 de 14h à 17h et de 19h à 22h et le mardi 28 mars 2023 à compter de 9h à la :vous pourrez visionner la célébration en direct ou en rediffusion grâce à notre webdiffusion accessible par ce lien: https://commemora.tv/fr/diffusions/71510. M. Audet a été confié au crématorium et ses cendres seront déposées au columbarium Lac St-Jean. Outre sa conjointe dame Murielle Tremblay, il laisse dans le deuil la fille de celle-ci : Hélène Martin (François Lapointe) et leurs enfants : Alexandre et Olivier. Il était le frère de : feu Roch Audet (Lauraine Tremblay), Raymond (Claudette Bérubé), Jules (Rachel Lemay), feu Astride (feu Gaby Tachereau) et feu Michelle (feu Gérard Caron). Il laisse également dans le deuil les membres de la famille Belley ainsi que ses nombreux neveux et nièces, parents et ami(e)s. Ceux et celles qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu d'Alma, 300, boulevard Champlain Sud, Alma, G8B 5W3, don en ligne : https://undonanotresante.com/.