GENOIS, Jacquelin



À Québec, le 21 février 2023, à l'âge de 74 ans, est décédé monsieur Jacquelin Genois, conjoint de madame Solange Guillot, fils de feu Roland L. Genois et de feu Simone Cantin. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h à 14h30.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site Internet au www.lepinecloutier.com. Il laisse dans le deuil outre sa conjointe Solange Guillot, ses enfants : Patricia Genois (Mélanie Fortier), Kathy Genois (Éric Girard), Nathalie Genois (Stéphane Genois), la mère de ses enfants Claudette Julien; ses belles-filles : Pascale Lemelin, Laurence Guillot-Lemelin (René Beauchesne), Alexandra Guillot-Lemelin (Martin Daigle); ses petits-enfants : Éva, Marina, Marie-France, Maxime, Célia, Mila, Olivia, Zachary et Félix; son frère Julien Genois (Laure Desrochers); sa sœur Hélène Genois; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Guillot: Jean-René (feu Louisette Villeneuve), feu Thérèse (feu Roger Côté), feu Gisèle, feu Laurent (Yvette Henri), Patrice (Ethelle Lapointe), Louise (feu Raymond Vallée), Michel (Francine Dubé); son filleul François Genois ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents, de nombreux amis et son petit chien adoré Samy. La famille remercie chaleureusement la Dre Jacinthe Lambert et son équipe médicale pour leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne de la sclérose en plaques (section région de Québec), 202-245, rue Soumande, Québec (Qc) G1M 3H6, 418 529-9742. En ligne, au https://scleroseenplaques.ca/