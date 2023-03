Qui est Airbnb, le géant mondial de l’hébergement?

Incontournable des voyages, l’application informatique qui apparie les propriétaires de logement à ceux qui veulent en louer fait beaucoup parler d’elle, pas toujours pour les bonnes raisons. En fait foi le malheureux événement qui s’est déroulé dans le Vieux-Montréal récemment. Mais qui est Airbnb ? Et à quel point domine-t-elle ce marché, autrefois chasse gardée des agences de voyages ?

Un matelas gonflable pour point de départ

L’entreprise, ou du moins son embryon, a vu le jour en 2007 à San Francisco, alors que les cofondateurs de l’entreprise ont eu l’idée d’inviter des clients payants à dormir sur un matelas pneumatique (air bed, en anglais) dans leur salon, selon le site Investopedia.com. Airbnb est une version abrégée de son nom d’origine, AirBedandBreakfast.com.

La Caisse et iA actionnaires

Selon la Bourse NASDAQ, sur laquelle est inscrite Airbnb (ABNB), l’entreprise est détenue par 40,8 % d’actionnaires institutionnels, dont la Caisse de dépôt et placement du Québec et l’Industrielle Alliance (iA). Aussi, elle compte 3,7 % d’initiés d’Airbnb et 55,5 % d’investisseurs particuliers. Brian Chesky est le plus grand actionnaire individuel d’Airbnb, détenant 13,7 millions d’actions (soit 2,1 % de la société).

Une fortune de 12,5 milliards $ pour le grand patron

Photo d’archives, AFP

Brian Chesky est le cofondateur et PDG actuel d’Airbnb. Airbnb est devenue publique lors d’une introduction en Bourse en décembre 2020.

Selon des documents remis à la SEC (le gendarme américain de la Bourse), Brian Chesky aurait été payé 132 152 $ US par Airbnb l’an dernier, soit moins que la médiane des employés, qui est de 202 514 $ US.

Toutefois, la fortune de Chesky s’élève à 9,1 milliards $ US (environ 12,5 milliards de dollars canadiens), selon Forbes.

La rentabilité rarement au rendez-vous

Malgré sa popularité, Airbnb a dû attendre en 2022 pour connaître la première année rentable de son histoire en Bourse. Celle-ci s’est soldée par des revenus de 8,4 milliards $ US (environ 11,5 milliards de dollars canadiens) et un profit de 1,89 milliard $ US (près de 2,6 milliards $ CA).

Airbnb en quelques chiffres