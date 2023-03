Airbnb n’est pas au-dessus des lois!

Avez-vous vu la vidéo d’un des dirigeants canadiens de Airbnb qui tentait de fuir les journalistes à la sortie de sa rencontre avec la ministre Caroline Proulx, jeudi ?

Pathétique.

Le gars cherchait une porte, n’importe laquelle, pour s’échapper.

Je le regardais marcher dans toutes les directions, et je pensais aux locataires du Airbnb du Vieux-Montréal qui, eux aussi, ont pendant de longues minutes cherché désespérément une issue de secours.

Mais pas pour fuir les journalistes.

Pour échapper aux flammes.

Et rester en vie.

AU-DESSUS DES NATIONS

Comme Uber, Facebook, Google et compagnie, Airbnb se croit au-dessus de tout.

Les règles, les lois, les taxes, les impôts ?

Pfffft ! C’est pas pour nous, ça !

Nous, nous n’avons pas pignon sur rue dans un pays...

Nous habitons dans le ciel ! Dans les nuages !

Nous sommes supranationaux !

Nous flottons 20 000 pieds au-dessus de vos parlements et vos cours de justice !

Les pays ? Les souverainetés nationales ? La politique ?

Mais c’est du passé, ça, voyons ! Ça fait partie de l’ancien monde !

Nous, nous sommes l’avenir !

Pour reprendre la fameuse réplique du film Network, que je vous ai déjà citée :

« Il n’y a pas de nations ! Il n’y a pas de peuples ! Il n’y a pas de Russes ! Il n’y a pas d’Arabes ! Il n’y a pas de Tiers-Monde ! Il n’y a pas d’Occident !

« Il n’y a qu’un seul système holistique, un vaste et immuable empire interactif de dollars ! Pétrodollars, électrodollars, multidollars, marks, roubles, francs, livres, pesos !

« C’est le système international de la monnaie qui détermine la totalité de la vie sur cette planète ! C’est ça, l’ordre naturel des choses !

« Vous parlez d’Amérique et de démocratie. Il n’y a pas d’Amérique ! Il n’y a pas de démocratie ! Il n’y a que IBM et ITT et AT&T et Du Pont, Dow, Union Carbide, Exxon !

« Voilà les véritables nations du monde !

« Nous ne vivons plus dans un monde de nations et d’idéologies. Le monde est un collège de corporations, qui obéissent aux lois immuables de la business.

Le monde est une business ! »

L’ANCIEN MONDE RÉSISTE

C’est comme ça que les dirigeants de ces entreprises perçoivent le monde, et c’est comme ça qu’ils voudraient qu’il soit...

Plus de citoyens, que des consommateurs !

Plus de premiers ministres ou de présidents, que des PDG !

Plus de députés, que des actionnaires !

Mais malheureusement pour eux, l’ancien monde résiste encore.

Il y a encore des gens qui croient que la loi est plus forte que les entreprises--- !

C’est ainsi que Airbnb n’a eu d’autre choix que de se conformer aux règles du Québec.

« Tu veux faire affaire au Québec ? Tu dois respecter les règles du Québec ! Comme toutes les autres entreprises ! »

Bravo !

Mais ce n’est pas parce que nous avons remporté une bataille que nous avons gagné la guerre.

L’ère numérique ne fait que commencer. Nous n’en sommes qu’au tout début.

Bientôt, l’intelligence artificielle sera partout.

On éprouvera de plus en plus de difficulté à distinguer le vrai du faux.

Nous vivrons de plus en plus dans un monde abstrait. Intangible.

Et les liens qui lient les citoyens d’une même nation s’effriteront.

Un séjour royal

Photo d'archives, AFP

La gouverneure générale du Canada, Mary Simon, a dépensé près de 700 000 $ lors de son tout premier voyage, un séjour de quatre jours en Allemagne en octobre 2021.

Il faut dire que madame Simon a dormi dans des hôtels hyper prestigieux. Que voulez-vous, on est représentante de la reine ou bedon on l’est pas !

Cela dit, ce n’est pas tant la personne qu’il faut blâmer que l’existence de ce poste inutile.

Comme dit l’adage : « L’occasion fait le larron ».

Pourquoi les gouverneurs généraux ne profiteraient pas des largesses que le système leur accorde ?

« Un fou dans une poche ! »

Une mesure transphobe ?

Les personnes transgenres seront bannies des compétitions féminines d’athlétisme « à compter du 31 mars », a annoncé jeudi le président de World Athletics, la fédération internationale.

Contrairement à ce que certains militants vont dire, il ne s’agit absolument pas d’une mesure transphobe.

C’est juste une façon de protéger les femmes qui sont nées femmes !

Car aujourd’hui, un homme n’a plus besoin de suivre une thérapie hormonale pour être considéré comme une femme et participer à des compétitions réservées aux femmes. Il suffit qu’il se lève, un jour, et qu’il se dise : « Je suis une femme ! »

Cela créait une véritable injustice pour les femmes « biologiques »...

Tous dans le même sac

À QUB radio, cette semaine, un de mes amis qui souffre de bipolarité et qui a déjà fait une psychose s’est dit grandement préoccupé par un certain discours qui associe « maladie mentale » et « violence, menaces et meurtre ».

Cela participe à stigmatiser les gens qui souffrent de problèmes de santé mentale, m’a-t-il dit.

Bien sûr, il faut être prudent, mais il ne faut pas non plus mettre tous les gens souffrant de troubles mentaux dans le même sac.

« Nous ne sommes pas tous des bombes ambulantes », m’a-t-il dit. Et avec raison.