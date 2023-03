«C’est l’heure du bonheur»: apprenez à être heureux

À l’heure où les conflits sont omniprésents, voilà que l’on propose de se concentrer sur le bonheur. Si le défi semble grand, il y va néanmoins de notre équilibre psychique. Dans son livre, C’est l’heure du Bonheur, l’auteure Laure d’Astragal propose neuf étapes pour attirer le bonheur vers soi et vivre heureux.

Nous savons tous qu’il n’y a pas de recette toute faite pour accéder au bonheur, d’autant plus que chaque individu est unique et que sa perception du bonheur l’est tout autant.

Néanmoins, il existe des clés pour apprécier davantage la vie et vivre de manière plus agréable.

C’est l’heure du bonheur s’adresse principalement aux plus pessimistes d’entre nous. Cependant, même si vous savez apprécier la vie, lorsque le malheur frappe quelques conseils en matière de bonheur seront très certainement salutaires.

D’emblée, l’auteure suggère d’utiliser l’écriture afin de verbaliser ce que vous vivez. Cela aiderait à différentes prises de conscience.

À titre d’exemple, si vous êtes quelqu’un qui se compare continuellement aux autres, il y a de fortes chances que votre bonheur ne soit pas entier. Cette façon de faire mène directement à la jalousie ou à la frustration.

Savourer l’instant

Le bonheur est partout, il faut d’abord en être conscient. On peut voir le printemps qui n’arrive pas aussi vite que l’on voudrait, et en être frustré, ou percevoir chaque rayon de soleil comme un pas dans la bonne direction. C’est très simple, vivre l’instant présent, mais on l’oublie trop souvent étant toujours dans l’anticipation de quelque chose qui n’est pas toujours au rendez-vous.

Si vous êtes dans une mauvaise passe et avez du mal à voir le bon côté des choses, fouillez dans votre mémoire et pensez aux petites choses qui vous ont fait plaisir dans la vie et essayez de les reproduire.

Faire la paix avec le passé

Traîner un passé désagréable n’aide en rien à accéder au bonheur. Pointer du doigt les autres pour ses propres malheurs n’est pas non plus la solution.

L’auteure suggère de regarder son passé avec bienveillance puisqu’il y a forcément des choses positives et que rien n’est tout blanc ni tout noir.

Si le bonheur est dans l’instant présent, j’ajouterai qu’il est aussi dans l’avenir. Vous n’avez pas été en mesure de partir en voyage depuis deux ans, c’est frustrant, on le sait. Maintenant, passons à autre chose, planifiez dès à présent vos prochaines vacances. Le simple geste de faire des recherches devrait vous procurer du plaisir.

L’inflation sévit, direz-vous, et vous n’avez plus les moyens de voyager, c’est moche, on comprend, mais sachez que le bonheur est souvent plus proche qu’on le pense. Une visite à la campagne, une excursion en forêt, une journée au spa, un pique-nique dans un endroit agréable, et voilà, on peut être heureux.

L’idée est d’éviter de toujours regarder ce qui n’est pas accessible et de plutôt explorer l’éventail de possibilités qui s’offrent à nous.