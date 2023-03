OUELLET, Sœur Marie-Paule



À l'infirmerie de la Maison-Mère, 560, chemin Sainte-Foy, Québec, le 17 mars 2023, à l'âge de 97 ans et 10 mois, est décédée sœur Marie-Paule Ouellet (sœur Ste-Marthe), sœur de Saint-Joseph de Saint-Vallier, fille de feu François-Xavier Ouellet et de feu Marie-Anna Gauvin, originaire de Saint-Pamphile (L'Islet). Elle était dans la 77e année de sa profession religieuse.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière Notre-Dame-de-Belmont, 701, avenue Nérée-Tremblay, Québec, sous la direction de la maison funéraire Lépine Cloutier / Athos. Elle laisse dans le deuil, outre sa famille religieuse, les associé(e)s de la communauté. Elle est allée rejoindre ses sœurs (feu Aline, feu Rosaire Gagnon), (feu Gertrude), (feu Yvette, feu Tom Malone), (feu Marie-Anne, feu Paul Boucher), elle laisse aussi ses neveux et nièces, ses cousins, cousines, et ami(e)s.