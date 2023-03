Le thriller érotique «Wild Things» a 25 ans

Le suspense érotique Wild Things en version originale, avec Kevin Bacon, Neve Campbell, Matt Dillon et Denise Richards, prenait l’affiche... il y a un quart de siècle.

En 1998, Les Racoleuses présente l’histoire de Sam Lombardo (Matt Dillon), un conseiller pédagogique accusé de viol par deux de ses élèves, Kelly Van Ryan (Denise Richards) et Suzie Toller (Neve Campbell), qui embauchent un avocat (Bill Murray) pour qu’il les représente. Mais voilà, la riche Kelly et la pauvre Suzie sont, en fait, des menteuses et ne veulent que se venger de l’homme qui a eu une aventure avec la mère de Kelly. Les policiers Perez (Daphne Rubin-Vega) et Duquette (Kevin Bacon) enquêtent alors sur l’affaire.

Voici sept faits méconnus à propos du film:

1 – Le scénario est l’œuvre de Stephen Peters et a été réécrit par Kem Nunn. John McNaughton a assuré la réalisation de Racoleuses dans un besoin «de faire un film commercial». L’homme a également indiqué, dans une entrevue publiée en 2016, que «la violence et le sexe» étaient vendeurs et que c’était également la raison pour laquelle il avait choisi Wild Things.

2 – Kevin Bacon a assumé les fonctions de producteur pour la première fois de sa carrière. L’acteur a expliqué, au moment de la sortie du long métrage, que le scénario «était la chose la plus trash que j’avais jamais lue».

3 – Tant Neve Campbell, 24 ans à l’époque, que Denise Richards, 27 ans au moment du tournage, et Kevin Bacon, âgé de 39 ans, avaient, tous les trois, des clauses leur permettant de refuser de se dévêtir devant les caméras de John McNaughton. Pour des raisons différentes, les trois acteurs ont décidé de laisser tomber leurs vêtements. Neve Campbell a souligné des «raisons créatives», parlant de vouloir éviter les rôles familiaux après le succès de la série Party of Five. Denise Richards a finalement renoncé à utiliser une doublure et Kevin Bacon a suivi les recommandations du réalisateur.

Photo d'archives/JMTL

4 – La scène dans laquelle Matt Dillon et Kevin Bacon prennent une douche ensemble prévoyait également que les deux hommes devaient s’embrasser. Ce sont les producteurs qui ont décidé que ce rebondissement n’avait aucune raison de figurer dans le long métrage. Et si Kevin Bacon n’avait pas été dérangé par le fait de tourner une scène à teneur homosexuelle, Matt Dillon a fait savoir qu’il avait été soulagé.

5 – Le rôle de Sam Lombardo devait aller à Robert Downey Jr., mais comme l’acteur sortait d’une cure de désintoxication à l’époque, la compagnie d’assurance demandait un montant de prime trop élevé à la production, qui a alors décidé de choisir quelqu’un d’autre.

6 – Puisque nous parlons de la distribution, sachez que Tara Reid a passé une audition pour le rôle de Kelly. D’ailleurs, la première audition de Denise Richards n’avait pas été concluante. Ce n’est que lorsque le réalisateur l’a rappelée qu’il a été convaincu de son potentiel. «Elle était bien meilleure. Elle avait travaillé son personnage, ce qui était un excellent signe qu’elle pouvait l’incarner», a expliqué John McNaughton au moment de la sortie de Les Racoleuses.

7 – Évidemment, Wild Things a été un succès au box-office, le long métrage engrangeant 67,2 millions $US pour un budget de 20 millions $. Trois suites ont donc été produites... mais sans les acteurs originaux et sans sorties en salle, les producteurs préférant des sorties directement en DVD ou en Blu-Ray: Wild Things 2 en 2004, Wild Things: Diamonds in the Rough en 2005 et Wild Things: Foursome en 2010.