De retour après 3 ans

Photo courtoisie et Lise Breton

C’est aujourd’hui, dès 14 h, que vous pourrez retrouver, après 3 ans d’absence, le traditionnel défilé de la Saint-Patrick (fête des Irlandais) dans les rues du Vieux-Québec. Le départ du défilé se fera à l’angle des rues Cartier et Fraser en passant par la Grande Allée et la rue Saint-Louis, jusqu’au Château Frontenac. Quatre (4) célèbres groupes de cornemuses et de percussions de New York, de Boston, de Chicago et de Toronto seront du Défilé, sans oublier l’unité d’apparat du Service de police de la Ville de Québec et le 78th Fraser Highlanders. M. Joe Lonergan (photo), né à Québec, de racines irlandaises, qui a fait ses études à l’école St. Patrick et au Collège St. Lawrence où il est revenu faire carrière comme enseignant pendant 33 ans, agira à titre de Grand Marshall de ce 11e Défilé de la Saint-Patrick. Renseignements : https://qcpatrick.com/

Une belle initiative

Photo par le DAM

L’organisme de Québec Le Diplôme avant la Médaille (DAM), qui encourage la réussite scolaire des jeunes à risque de décrochage en utilisant le sport comme levier d’intervention, s’est associé récemment au Rouge et Or Basketball de l’Université Laval et à l’Association sportive des policiers et pompiers de la Ville de Québec (ASPPVQ) afin d’organiser la Soirée Rouge et Or Basketball, qui s’est déroulée le samedi 18 mars dernier au PEPS de l’Université Laval. L’initiative a permis à 200 jeunes élèves-athlètes de Québec (photo) de vivre une expérience sportive unique et de côtoyer des étudiants-athlètes de haut niveau ainsi que des policiers de la Ville de Québec pour favoriser le vivre-ensemble. Les participants ont également eu la chance d’entendre des témoignages inspirants des étudiants-athlètes dans le but de les motiver et de les encourager à poursuivre leurs études.

Coaching Financier Trek

Photo fournie par Fondation Aléo

Le 2e gala Coaching Financier Trek, tenu en septembre dernier, a permis à la Fondation Aléo de remettre, en début de semaine, un total de 35 500 $ en bourses individuelles à 11 étudiants et étudiantes athlètes. Cette soirée de collecte de fonds organisée par le cabinet de services financiers à l’automne avait permis d’amasser pas moins de 72 500 $. Donc presque la moitié a pu être distribuée lors d’une remise de bourses au bureau de Coaching Financier Trek. Parmi les boursiers, boursières de la grande région, notons : Félix-Olivier Moreau, 21 ans, de Saint-Ferréol-les-Neiges, en ski de fond et James Savard-Ferguson, 18 ans, de Baie-Saint-Paul, surf des neiges (snowboard cross). Les deux reçoivent des bourses de 4000 $. Sur kla photo, au centre, Emmanuelle Moreau, 16 ans de Saint-Ferréol-les-Neiges, en ski de fond, reçoit sa bourse de 1500 $ des mains de Patricia Demers, directrice générale de la Fondation Aléo, et de Marc Bérubé, président et fondateur de Coaching Financier Trek.

Anniversaires

Photo AFP

Sir Elton John (photo), compositeur et chanteur britannique, 76 ans... Benoit Therrien, président de Truck Stop Québec, 53 ans... François Drapeau, courtier immobilier. Son âge ? Le par + 5... Justine Dufour-Lapointe, championne olympique à Sotchi, ski acrobatique (bosses), 29 ans... Danica Patrick, ex-pilote automobile américaine (NASCAR), 41 ans... Jean Brisson, ex-animateur radio-télé à Rimouski et à la Lutte Grand-Prix (si Dieu le veut), et magicien à ses heures, 92 ans... Janette Bertrand, animatrice, auteure et comédienne, 98 ans.

Disparus

Photo d’Archives, AFP

Le 25 mars 2022 : Taylor Hawkins (photo), 50 ans, batteur du groupe rock américain Foo Fighters depuis 1997... 2021 : Bertrand Tavernier, 79 ans, réalisateur français auteur de films comme Coup de Torchon et L.627... 2020 : Ellis Marsalis, 85 ans, jazzman américain patriarche d’une famille de grands noms du jazz... 2019 : Michel « Willie » Lamothe, 71 ans, fils de Willie Lamothe, bassiste québécois qui a notamment contribué à la fondation du groupe Offenbach avec Gerry Boulet... 2018 : André Bourbeau, 81 ans, ancien ministre libéral provincial, député de Laporte de 1981 à 2003... 2017 : Benoît Girard, 85 ans, acteur québécois... 2015 : Marc (Mike) Pagé, 80 ans, président fondateur d’Électronique inc... 2011 : John Dacres, 83 ans, président fondateur des Nordiques de Québec et concessionnaire automobile JD... 2009 : John Edwin Blanchard, 76 ans, joueur de baseball des ligues majeures... 1999 : Cal Ripken père, 63 ans, joueur et gérant avec les Orioles de Baltimore.