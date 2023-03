Défilé de la Saint-Patrick de Québec: des milliers de personnes festoient au rythme des cornemuses

Plusieurs milliers de spectateurs vêtus de vert ont assisté au défilé de la Saint-Patrick, cet après-midi sur l’avenue Cartier et Grande Allée. L’évènement a célébré son retour postpandémique en grand, après trois ans de rendez-vous manqués.

• À lire aussi: Défilé de la Saint-Patrick: les cornemuses de retour dans les rues de Québec

« C’est un grand plaisir de pouvoir enfin revenir dans les rues de Québec, s’est réjoui le porte-parole du défilé de la Saint-Patrick, Stephen Burke. C’est un évènement qui fait partie de l’identité de la ville et qui accueille le printemps en grand. »

Ambiance électrisante

Les cornemusiers et les percussionnistes de Québec, Montréal, Toronto, Boston, New York et Chicago ont fait résonner les mélodies traditionnelles, de la St Patrick High School à la Place d’Armes, sur un parcours de plus de deux kilomètres au centre-ville.

Vincent Desbiens

Tout du long, la nuée qui s’est déplacée pour l’occasion a chaudement applaudi le passage des musiciens et des quelques centaines d’autres participants de la parade.

Vincent Desbiens

Michel Lachance, France Villiard et quelques amis étaient postés devant le pub irlandais Galway sur l’avenue Cartier pour profiter du spectacle.

« C’était une super belle parade, on a vu beaucoup de participants s’arrêter devant nous pour saluer les efforts qu’on a mis dans nos accessoires, explique la dame. Moi, c’était ma deuxième fois, mais c’est certain qu’on va revenir. »

Même son de cloche pour son ami, Yves, fier porteur d’un grand drapeau irlandais arborant un trèfle. Il été particulièrement « impressionné par le déplacement de foule » pour l’évènement.

Vincent Desbiens

« On voit que la Saint-Patrick, c’est pris très au sérieux à Québec. C’est une fête qui invite à la fraternisation », poursuit M. Lachance.

Fraternité

En voyant toutes les personnes qui se sont massées le long du trajet, il est évident que la Saint-Patrick revêt une importance particulière pour la communauté irlandaise comme pour les Québécois de souche.

Vincent Desbiens

Aux yeux de Stephen Burke, le défilé de la fête traditionnelle poursuit la « longue tradition de fraternité entre les deux peuples », depuis l’arrivée massive des Irlandais au cours du 19e siècle.

« Ç’a été une histoire d’amour immédiate entre les deux nations. Nos ancêtres avaient plusieurs valeurs en commun et partageaient la même religion, alors l’accueil des Québécois a été très chaleureux. On construit sur cette relation-là chaque année. »