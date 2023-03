[EN IMAGES] Une puissante tornade fait au moins 21 morts aux États-Unis

Au moins 21 personnes ont péri dans de puissants orages et au moins une tornade a franchi le Mississippi vendredi soir, causant des dommages majeurs.

Des toits ont été déchirés de maisons, des villes complètes ont été privées de courant dans cet autre épisode qui montre l'impact réel des changements climatiques aux États-Unis.

Les résidents de Silver City et ceux de Rolling Fork décrivent à quel point les tempêtes ont eu des effets dommageables sur leur ville. Dans cette dernière, un témoin a soutenu qu’elle avait désormais l’air «effacée».

«Je n’ai jamais rien vu de tel», a soutenu Brandy Showah, sur les ondes de CNN. «[Rolling Fork] était une belle petite ville, et elle est maintenant partie.»

En plus de maisons, des édifices ont également été détruits, en plus d’arbres et de lignes électriques qui ont été jetés par terre.

Les corps ont été retrouvés pour la plupart dans des maisons, mais également sur des chemins et des rues des municipalités lourdement endommagées.

Les secours peinaient à se déplacer pour porter assistance aux sinistrés en raison des débris qui bloquaient les rues.