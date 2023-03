FAUCHER, Réal



Le 20 mars 2023, à l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec, est décédé monsieur Réal Faucher à l'âge 63 ans. Il était l'époux de madame Diane Beaudoin. Fils de feu monsieur Roger Faucher et de madame Dolorès Bussières. Il demeurait à L'Ancienne-Lorette.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Stéphanie (Ivan) et David (Cassandra); ses petits-enfants : Alice, Élizabeth et Charles; ses frères et soeurs : Martine (Mario), Jocelyn (Francine), Francine (Denis), Johanne (André), Louis (Pierrette) et Gisèle (Denis); ses beaux-frères et belles-soeurs : feu Georges, Laurette (Tommy), Denise (feu John), Moïse, Clément, feu Laurence, Jacques (Diane) et Suzanne (Michel). Il laisse dans le deuil également de nombreux neveux, nièces, ainsi que plusieurs parents, ami(e)s et collègues de travail. La famille recevra les condoléances le vendredi 31 mars 2023 de 10h à 17h et de 19h à 21h ainsi quede 9h à 10h au :Les cendres de monsieur Faucher seront déposées au cimetière Notre-Dame-de-l'Annonciation à une date ultérieure au printemps. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC du Canada | Accueil (coeuretavc.ca) ou à Faites un don maintenant | Société canadienne du cancer. La famille a confié monsieur Faucher au :