BOYNTON BEACH | Par un beau lundi après-midi ensoleillé sur la vaste terrasse du somptueux pavillon du club de golf Quail Ridge, le français prédomine autour des tables. À 2500 kilomètres du Québec, plus de 350 des 950 logements de cette communauté fermée de Boynton Beach appartiennent à des Québécois.

La popularité pour la côte est floridienne ne date pas d’hier pour les Québécois recherchant la chaleur. Surtout l’hiver. Selon les données touristiques, on en compte entre 800 000 et 1,2 million.

Photo François-David Rouleau

La communauté de Quail Ridge présente la plus grande concentration golfique. On murmure que Jack Nicklaus l’aurait identifié comme « le secret le mieux gardé du sud de la Floride ».

Un message que les visiteurs étrangers ont certainement compris. Car ils sont attirés par le complexe de 36 trous et toutes les installations, dont les courts de tennis et les terrains de pickleball.

Le directeur général, Bill Langley, compte 39 % de Canadiens parmi ses membres. Du lot, très peu proviennent de l’extérieur de la Belle Province.

Selon les données de l’Association de golf des États-Unis (USGA), la grande région de West Palm Beach présente la plus grande concentration de parcours de golf du pays. On en compterait environ 140.

Ce qui en fait une destination prisée est fort simple. Sous les palmiers et le chaud soleil, les Québécois rencontrés par Le Journal pointent évidemment la température, la beauté de l’endroit, les installations et la facilité d’accès à longueur d’année.

« Je suis ici depuis 2007 et je ne voudrais pas quitter cet endroit. Tout est parfait », signale Donald Cloutier, un entrepreneur des Laurentides qui s’exile fréquemment sous la chaleur de la Floride.

Populaire depuis 20 ans

Très impliqué à Quail Ridge alors qu’il a grandi dans la région de West Palm Beach, Kevin Hammer a vu la popularité du club grimper auprès des étrangers au fil des 20 dernières années.

« Les Canadiens, majoritairement des Québécois, sont arrivés vers la fin des années 1990. Ils se sont bien intégrés à notre communauté qui ne cesse de grandir. Ils amènent une saveur et une culture unique. Le golf réunit les gens », estime celui qui s’investit dans l’administration du club tout en étant membre du comité exécutif de la USGA.

L’un des tout premiers Québécois à s’installer à Quail Ridge, si ce n’est le premier comme il l’affirme, est Alain Rhéaume. Quand il se promenait autrefois à travers la propriété, il n’entendait aucun mot de français. La chose a changé avec le temps. Les Québécois ont migré vers le club de Golf Road et pris le plancher en s’impliquant dans la vie sociale et sportive.

« C’est un endroit prisé pour le sport. Une masse critique de passionnés en a amené d’autres. Les Québécois se sont multipliés, car ils cherchaient à rejoindre leurs amis. Ce qui n’est pas négligeable, c’est que nous formons aussi l’une des plus grosses concentrations de golfeurs élites », explique l’homme de Québec connu pour son passage au ministère des Finances du Québec et à la tête de Microcell Telecom.

Entouré de sa famille et de nombreux amis, il ne quitterait cet endroit pour rien au monde.

Il est l’un des très nombreux dirigeants d’entreprises du Québec inc. en plus d’athlètes retraités à résider dans les rues de cette communauté privée.

Pour tous

Celle-ci n’est pas réservée à la haute classe de la société. Ceux qui recherchent un pied à terre dans le Sunshine State pour, entre autres, titiller la petite balle blanche peuvent trouver un condo à environ 300 000 $. Le prix des villas et des maisons est évidemment plus élevé, variant entre 700 000 $ et 4 M$.

Débarqué à Quail Ridge en 2014 après avoir fréquenté quelques clubs floridiens, Daniel Haineault n’a pas mis de temps à se hisser parmi les quelque 150 golfeurs élites. D’après lui, les rénovations et les nouveaux aménagements ont permis d’attirer davantage de snowbirds depuis cinq ans. Il a noté une augmentation d’au moins 10 %.

« Vivre sur le site change toute la dynamique, estime Guy Perras, un retraité du Journal de Montréal, soulignant la qualité des installations. Parfois, je passe une semaine sans sauter dans ma voiture. Tout est à proximité. La vie sociale est foisonnante, tant pour les hommes que pour les femmes. »

Il suffit de se promener autour de Quail Ridge pour constater la camaraderie. Au moment du passage du Journal, un groupe de golfeurs québécois venaient de terminer leur ronde et profitait ensemble de l’après-midi. Un peu plus loin, quelques dames placotaient également dans la langue de Molière à travers quelques mots de celle de Shakespeare.

Quelques mois par année, cette communauté québécoise est tissée serrée. Chaque année, elle prend de l’ampleur.

Attaché à Montréal

Photo tirée de la page Facebook du club de golf Quail Ridge

Bien que Kevin Hammer soit établi en Floride depuis sa naissance, l’homme d’affaires est attaché à Montréal.

Il n’hésite pas à visiter ses meilleurs amis dans la métropole québécoise en voyageant bien évidemment avec ses bâtons de golf.

Il peut ainsi déambuler dans les allées des plus beaux parcours de la province.

Justement, cet été, celui qui a été nommé président du comité des championnats de l’Association de golf des États-Unis (USGA) prévoit de participer aux festivités du 150e anniversaire du club de golf Royal Montréal, le plus vieux club d’Amérique du Nord.

« C’est la beauté du golf. Il permet de connecter avec les gens partout dans le monde.Je vais souvent à Montréal et j’en profite pour jouer. Je veux aussi aller à Québec et y jouer, car j’ai entendu beaucoup de belles choses de cette région. Je veux davantage apprendre des traditions de cette province. Les clubs de golf de golf présentent de belles histoires. »

Bien heureux d’être entouré de Québécois chez lui, M. Hammer en souhaiterait encore davantage. Selon lui, ils ont façonné à leur manière Quail Ridge.

Un état encore plus populaire

Photo fournie par visitStPeteClearwater.com

La Floride a connu un important boom démographique et développement économique depuis quelques années. Sa population a augmenté de 1,6 % en 2022 et atteint maintenant 22,25 millions d’habitants.

Selon les données de l’Association des agents immobiliers de la Floride, le marché de la vente des maisons unifamiliales a ralenti en février 2023. Il a reculé de 21,6 % par rapport à février 2022. Celui des condominiums est aussi à la baisse.

Mais les offres sont à la hausse alors qu’il y a plus de 130 % de maisons sur le marché par rapport à la fin de février 2022. Les valeurs ont augmenté d’environ 4 % à travers la Floride, mais de 20 % dans les régions de Miami, Fort Lauderdale et West Palm Beach.

Les prévisionnistes estiment que le développement ralentira au fil des prochaines années. Difficile à croire quand on aperçoit tous les projets de construction entre Fort Lauderdale et Jacksonville.

D’après un rapport immobilier de 2021, les Canadiens sont toujours les plus gourmands pour l’immobilier floridien. Ils représentent 52 % des acheteurs étrangers, dépensant près de 1,8 G$. Ils privilégient cet État à celui de la Californie et de l’Arizona, où ils assurent aussi une bonne présence.

D’ici 2030, les autorités américaines estiment que la Floride atteindra près de 25 millions d’habitants.

Des compétitions et des ligues amicales

Photo fournie par Donald Cloutier

Que ce soit une réplique de la Coupe Ryder ou la « Ligue des Requins », le club de golf Quail Ridge offre toutes sortes d’activités permettant à la communauté de s’impliquer et de s’amuser.

Pour pimenter la rivalité entre les locaux et les visiteurs, ils ont même lancé une compétition entre les membres américains et canadiens, tant sur les allées que sur les courts de tennis. Au golf, chaque équipe regroupe une quarantaine de joueurs en formule meilleure balle par équipe. Les Américains revendiquent sept victoires lors des 14 premières éditions.

Retraité, Guy Perras organise quant à lui différentes ligues durant la semaine. L’une des plus populaires, celle des « Requins » du samedi regroupe environ une cinquantaine de golfeurs québécois depuis plusieurs années.

La Road Cup

Mais l’une des compétitions les plus relevées se veut la Road Cup alors que les membres de Quail Ridge croisent le fer avec ceux de Delray Dunes, tout juste de l’autre côté de la rue. Le trophée porte justement le nom de la rue séparant les deux belligérants.

Depuis 22 ans, cette compétition reprenant le format de la réputée Coupe Ryder est disputée en alternance dans chaque club. Elle attire des centaines de spectateurs résidant dans le quadrilatère. Bien qu’elle soit devenue amicale au fil du temps, la conquête de la coupe est prise au sérieux. Plusieurs Québécois y ont participé, dont Donald Cloutier et Daniel Haineault.