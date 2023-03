Premier album des Gars du Nord: le plus beau «trip en 20 ans de carrière» de Wilfred LeBouthillier

«On a tous mis nos carrières solos de côté pour vivre ce projet», lance Wilfred LeBouthillier à propos de l’album Les fils du père de son groupe Les Gars du Nord. Cet opus est le premier de la bande, en dix ans, à être composé de chansons qui ne sont pas des pièces de Noël. Ce qui ne veut pas dire qu’il n’est pas festif pour autant.

Ce qui n’était au départ qu’un «spectacle-excuse pour se balader entre chums et chanter des chansons de Noël pendant le temps des fêtes» s’est transformé, au fil de la dernière décennie, en un projet mettant de l’avant les forces musicales de chacun des membres des Gars du Nord.

C’est ce qu’expliquent Maxime McGraw et Wilfred LeBouthillier, deux des membres fondateurs du groupe acadien reconnu pour sa musique festive aux accents celtiques.

Pièces originales

«Depuis trois ans, nous avions envie de plus que de seulement faire des chansons de Noël, expliquent-ils. Le départ de Jean-Marc [Couture, qui a quitté le groupe pour intégrer celui de La Chicane en 2022] nous a “shaké”, on ne se le cachera pas, mais cela nous est aussi apparu comme un bon moment pour nous lancer.»

Les questionnements sur l’avenir du groupe se sont transformés en désir de poursuivre, à l’année, cette aventure de gang avec de nouveaux comparses. À Danny Boudreau, Wilfred LeBouthillier et Maxime McGraw, présents depuis les débuts du groupe, se sont ajoutés quatre amis musiciens.

«C’est le public qui nous a amenés là, raconte l’ancien académicien de 44 ans qui signe la musique de ce troisième album du groupe. Les gens nous trouvaient bons et nous ont donné le goût d’en faire plus, de proposer des pièces originales. Les demandes en festival aussi nous ont donné envie de proposer notre propre matériel.»

Faire plaisir aux gens

Les Gars du Nord est un univers créé avec les histoires racontées dans leurs spectacles. Il tend vers les années 20, les histoires de mer de leurs grands-pères et est enjolivé de costumes et de photos au petit côté «irish».

Lorsqu’il évoque la création de l’album Les fils du père, Wilfred LeBouthillier n’hésite pas à déclarer qu’il s’agit de son plus beau «trip en 20 ans de carrière».

«On était tous ensemble dans un chalet avec un studio à Moncton, on sentait qu’on avait de quoi, dit-il. On était au diapason et on ne comptait pas nos heures.»

Le résultat est «un gros mélange de musique country aux influences celtiques, irlandaises, acadiennes et bretonnes», explique Maxime McGraw, 35 ans, le cadet du groupe. Certaines chansons sont même le fruit de trois, voire quatre années de travail.

«Cet album composé de dix chansons très énergiques et traditionnelles est un hommage aux hommes de la mer, poursuit Wilfred. Nous adaptons beaucoup de métaphores au vocabulaire maritime. Les marins en mer peuvent ainsi représenter les artistes en tournée, loin de ceux qu’ils aiment et qui les aiment.»

Après avoir vu la forte réaction des gens lors de la sortie de son premier extrait – Les hardes cirées – le groupe a encore plus hâte de faire vivre à son public cet album en spectacle.

«On sent que les gens ont hâte et qu’ils veulent chanter et danser avec nous, ajoute Maxime McGraw. On souhaite le faire vivre le plus possible et on espère que les gens vont avoir autant de fun à l’entendre qu’on en a eu à le faire. Car tout ce qu’on fait, c’est dans le but de faire plaisir aux gens.»