Télé nostalgie de Jonathan Roberge: le besoin de regarder des dessins animés à l’air climatisé

Comme tout un pan de sa génération, Jonathan Roberge a été captivé par Les mystérieuses cités d’or. Ayant soif d’aventure et attiré par la naïveté depuis qu’il est tout petit, il est également devenu un grand fan de Peter Pan. Retour sur des souvenirs cathodiques imprégnés à jamais.

Jonathan, quelles émissions jeunesse vous ont marqué?

Je tripais sur Les mystérieuses cités d’or. Quand j’étais petit, j’avais peur des petits documentaires à la fin, comme tout le monde. Mais quand je les ai réécoutés avec mes enfants, ils tripaient et j’ai adoré ces moments.

Qu’est-ce qui vous plaisait autant dans Les mystérieuses cités d’or?

Je suis né avec une passion pour l’aventure, le voyage, la découverte. Plus jeune, je tripais sur Indiana Jones et je ne faisais que rêver de partir en bateau et de parcourir le monde en moto, en camion... Je rêvais de traverser des jungles. Dans Les mystérieuses cités d’or, il y avait une quête et les personnages voyageaient à travers les civilisations. Ça m’allumait. Et je tripais sur Rahan, avec son petit couteau en silex, qui tournait pour savoir d’où venait le danger. C’était parfait! Le générique commençait et moi, en jogging, je sautais dans le salon et chantais la toune.

Quel souvenir télé d’enfance compte parmi vos plus beaux?

Quand j’étais petit, je suis allé une semaine chez un couple d’amis de mes parents. C’était l’été, alors on passait la journée à se baigner au gros soleil. Après, on rentrait dans la maison où il faisait froid à cause de l’air climatisé, on allait dans le sous-sol, on mettait nos pyjamas, quatre-cinq enfants avec plein de couvertures, et on regardait des films. Ils avaient toutes les cassettes des vieux Walt Disney (Peter Pan, Pinocchio, La Belle et le Clochard, Blanche-Neige et les sept nains)... Ça me faisait capoter. Des fois, l’été, je passe des journées dehors avec mes gars et je ressens le besoin, le soir, d’être à la grosse clim froide et de regarder des dessins animés...

Y a-t-il un personnage que vous auriez aimé jouer pour les enfants?

Peter Pan. Le vieux film Peter Pan en dessins animés, je le regarde encore. Je suis un fan fini. J’aime beaucoup être dans la naïveté – pas dans le déni –, vivre dans quelque chose où tout est le fun... On est jeune, on s’amuse, on se fout des responsabilités dans un petit monde à l’abri de la bêtise humaine, des adultes, des grandes décisions et des obligations.

Quel univers vouliez-vous faire découvrir à vos garçons?

J’avais une collection de milliers de DVD et de Blu-ray que j’ai tous numérisés et que j’ai déposés dans l’application Plex. Je peux regarder de vieux films et de vieux dessins animés de quand j’étais petit avec mes enfants. On appelle ça «Les films de papa». Il n’y a pas longtemps, on a regardé Anastasia. Les vieux films pour enfants ont des longueurs dans lesquelles on développe les personnages. Je trouve que ça manque, aujourd’hui.

