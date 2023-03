Voici les bonnes adresses de Virginie Coossa (et Claude Meunier) en Floride

C’est à 12 ans que Virginie Coossa a mis les pieds pour la première fois en Floride. C’était lors d’un voyage avec ses parents et leur tente-roulotte. Elle a alors été vite séduite par les palmiers, la mer, ce soleil toujours radieux et, bien sûr, Disney. Que de beaux souvenirs en famille!

Mais son véritable engouement pour la Floride, elle le doit à Yvon Deschamps et Judy Richards: «À plusieurs reprises, ils nous ont invités, Claude et moi, à les retrouver, mais nous n’étions pas particulièrement attirés par cette destination, préférant plutôt les endroits plus exotiques», confie-t-elle.

En 2018, Virginie et son mari, Claude «Pôpa» Meunier, se sont finalement laissé convaincre, et après avoir découvert les coups de cœur d’Yvon et Judy, ils sont à leur tour tombés littéralement sous le charme de la Floride et ils ont fait l’acquisition d’une résidence à Singer Island, un peu au nord de West Palm Beach, qu’ils ont toutefois vendue durant la pandémie.

Deux fois par an

Le plaisir de se retrouver en Floride est tel qu’ils y reviennent au moins deux fois par année.

Ils se disent toujours aussi amoureux de la Floride, en particulier de la région de West Palm Beach et de Miami Beach, là où ça bouge un peu plus...

«On s’est rendu compte, Claude et moi, que nous aimions la vie dans les hôtels. Après tout, on vient ici pour se reposer, et faire le plein de vitamine D! De plus, ça nous donne plus de liberté. On ne se sent pas toujours obligés de revenir au même endroit. Nous avons envie de découvrir diverses régions de la Floride, tout comme d’autres destinations soleil, sans négliger bien sûr les voyages plus culturels, comme séjourner en Europe», a expliqué la journaliste pigiste et entrepreneure à la tête de la boutique en ligne vcommecoossa.ca qui présente des produits pour se procurer ou offrir des petits bonheurs.

La vie en Floride

Photo fournie par Virginie Coossa

En Floride, leurs journées sont occupées à jouer au tennis, à lire de bons bouquins, à marcher des heures sur la plage, à faire du vélo.

Le couple en profite également pour socialiser avec d’autres Québécois: «En achetant notre condo, on a réalisé à quel point il y avait plusieurs de nos connaissances et amis qui avaient fait de même. Alors on se fréquente, ce que l’on n’a pas toujours le temps de faire au Québec avec nos vies effrénées. C’est toujours agréable de s’organiser des soupers improvisés, et d’échanger nos découvertes ou bonnes adresses qui deviennent des points de repère pour nous, en Floride», dit la femme de 45 ans et mère du jeune Léo, né en 2010.

JETTY’S, JUPITER

Photo tirée de Facebook @JettysWaterfront

«Le restaurant Jetty’s à Jupiter est idéal pour manger avec des enfants. On ne sert pas de la grande cuisine, mais le menu est honnête et offert à un prix raisonnable. Le service est rapide et amical, mais c’est surtout l’ambiance qui est fort agréable. Ici, on a l’impression d’être dans une marina. Les gens amarrent leur bateau et viennent prendre une bouchée. La terrasse est aussi très sympathique avec sa vue sur le phare de Jupiter. Tout juste à côté, il y a un bar-resto, le Square Grouper fréquenté par les locaux. Il y a des tables installées dans le sable, alors on en profite pour boire une bière ou un digestif, pieds nus, comme si on était à la plage!»

CARMINE’S GOURMET MARKET, PALM BEACH GARDENS

Photos tirées de Facebook @CarminesMarket

«En vacances, qui a vraiment envie de cuisiner? Carmine’s, une petite épicerie fine italienne à proximité de Singer Island, est le lieu idéal pour faire l’achat de bons plats préparés faits maison. Tous les comptoirs sont bien présentés et leurs aliments sont hyper alléchants. J’adore acheter leurs pâtes, leur guacamole, et leur saumon tandis que Claude aime bien leur pizza pour emporter. D’autre part, leur comptoir de fruits de mer est un vrai spectacle pour les yeux! Pour ceux qui cherchent du vrai bon jus d’orange frais, vous serez bien servis chez Carmine’s. On croit à tort qu’en Floride, il est facile d’en trouver, mais ça n’est pas toujours le cas. Chez Carmine’s, il y a une grosse machine mise à notre disposition pour presser notre propre jus d’orange, et il est succulent ! Évidemment, ici, on achète toujours un peu trop! C’est un peu plus cher qu’ailleurs, mais en vacances, on se laisse un peu plus aller! Sachez qu’il y a aussi un restaurant sur place: le Carmine’s La Trattoria Restaurant, mais c’est vraiment leur épicerie qui nous fait vibrer ! Nous raffolons à ce point de l’endroit que trois jours avant le départ, Claude et moi salivons juste à y penser.»

JOHN D. MACARTHUR BEACH STATE PARK, NORTH PALM BEACH

Photo tirée de Facebook @MacArthurBeach

«Quand j’ai envie de me retrouver en pleine nature, sur une plage tranquille, où il n’y a presque personne, j’opte pour celle du John D. MacArthur State Park, un parc de conservation de la nature doté d’une magnifique plage et d’une végétation luxuriante. L’attrait de ce petit paradis tropical est également sa vie marine fascinante. À une quinzaine de mètres du rivage, dans des eaux peu profondes, il y a des zones propices à la plongée en apnée. Mon fils et moi avons eu l’incroyable chance d’observer une grosse tortue pendant un bon vingt minutes, même qu’un requin-nourrice est passé tout près de nous. Je souhaite maintenant faire la rencontre de lamantins. Je suis fascinée par ce mammifère! Je sais qu’ils se tiennent parfois dans les environs. Plusieurs pagayeurs en ont croisé sur leur chemin, car le parc est aussi fréquenté par les adeptes de kayaks et de paddleboards.»

RESTAURATION HARDWARE, WEST PALM BEACH

Photo tirée de rh.com/westpalm/restaurant

«Quand vous êtes à West Palm Beach, profitez-en pour visiter le Restauration Hardware. Cet immense magasin, qui me fait penser à un musée tellement c’est grandiose, propose de beaux meubles construits dans des matières nobles et des objets qui plaisent à tout coup aux amateurs de design. Ici, tout est conçu pour meubler les grandes résidences de Palm Beach. C’est un vrai plaisir de parcourir l’établissement et de faire du lèche-vitrine. Après tout, en vacances, on a bien le droit de rêver! Par la suite, profitez-en pour vous rendre au cinquième étage, là où il y a un beau restaurant très lumineux de type rooftop pour prendre le lunch. Nous avons l’habitude de savourer leur excellent lobster roll tout en buvant un bon verre de champagne! Et bon à savoir, le prix du repas n’a rien à voir avec celui des meubles!»

RENATO’S, PALM BEACH

Photo tirée de Facebook @RenatosPalmBeach

« Après votre escapade sur la Worth Avenue à visiter les boutiques de luxe et les galeries d’art, ne manquez pas d’explorer les cours intérieures, là où se niche l’un de mes restaurants préférés, le Renato’s.

Photo fournie par Virginie Coossa

Il est réputé pour ses exceptionnelles pâtes italiennes faites maison, mais également pour sa grande terrasse fleurie et très colorée. Le type d’endroit qui nous donne l’impression d’être en Italie l’espace d’un instant. La facture est salée, alors on s’y rend pour célébrer des occasions bien spéciales comme un anniversaire de mariage.»