Les riches s’en sortent bien fiscalement

Depuis son arrivée au pouvoir en octobre 2018, le gouvernement de François Legault a adopté deux mesures fiscales qui avantagent les contribuables gagnant plus de 100 000 $ par année.

En premier lieu, il y a eu, en 2020, la baisse du taux de taxation scolaire, laquelle taxation est basée sur l’évaluation municipale des propriétés. Comme les biens nantis détiennent une propriété nettement plus cossue que les gens à revenu moyen, il allait de soi que les plus riches allaient inévitablement bénéficier des plus fortes baisses de taxe scolaire.

Cette diminution de la facture de la taxe scolaire vaut d’autant plus son pesant d’or qu’il s’agit d’une mesure fiscale récurrente qui perdurera année après année.

Représentant une baisse de taxes scolaires de l’ordre de 800 millions $ par année, l’entrée en vigueur du faible taux unique de taxe scolaire est l’une des mesures fiscales les plus régressives à avoir été adoptée par le gouvernement du Québec. La baisse est d’autant plus régressive qu’il y a au Québec 40 % de locataires, lesquels ont bien peu de chance d’en profiter.

Lors de l’annonce en décembre 2018 du dépôt du projet de loi 3 visant la baisse du compte de taxes scolaires, le Bureau d’enquête du Journal avait calculé que François Legault allait économiser 3305 $ par année sur son compte de taxes scolaires.

Son ministre délégué à la Santé, le docteur Lionel Carmant, allait épargner pour sa part 2431 $ l’an. Venait ensuite le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, dont la facture de taxe scolaire annuelle baisserait de 2159 $.

Eric Girard, le ministre des Finances et également parrain du projet de loi 3 (Loi visant l’instauration d’un taux unique de taxation scolaire), allait bénéficier d’une réduction de taxe scolaire de 2000 $ l’an.

J’avais écrit à l’époque que la baisse du compte de taxes scolaires du premier ministre de 3305 $ était 10 fois supérieure à la baisse moyenne (314 $) que les proprios d’une résidence de 270 000 $ obtiendraient.

De richissimes propriétaires de vastes domaines résidentiels et de luxueuses résidences allaient pour leur part économiser plus de 100 000 $ en taxes scolaires par année.

Pour être équitable, il aurait fallu que le gouvernement Legault plafonne le cadeau de la baisse des taxes scolaires.

La toute récente baisse d’impôt

La seconde mesure avantageant les contribuables gagnant 100 000 $ et plus... c’est bien entendu la baisse d’impôt que vient d’annoncer le ministre des Finances, Eric Girard, dans le cadre de son budget 2023-2024. Le gouvernement réduit de 1 point de pourcentage les deux premiers paliers d’imposition : le premier palier allant jusqu’à 49 275 $ voit son taux reculer à 14 % et le deuxième allant de 49 276 $ à 98 540 $ tombe à un taux de 19 %.

Fidèle à la promesse électorale de François Legault, le ministre des Finances permet aux 100 000 $ et plus de bénéficier d’une baisse annuelle d’impôt récurrente de 814 $ par tête de bien nanti.

Plus précisément, les 508 857 contribuables gagnant plus de 98 540 $, soit 7,4 % de tous les contribuables, vont se partager une baisse d’impôt de 407 millions $, soit 25 % de la baisse totale de 1,65 milliard $ qui sera accordée au cours de la prochaine année financière 2023-2024.

Pendant ce temps-là, les 2,22 millions de contribuables à 49 275 $ et moins, soit près de la moitié (48,6 %) de tous les contribuables imposables, vont se partager à peine 21 % de ladite baisse d’impôt, soit 347,6 millions, ce qui équivaut à 156 $ par tête de contribuable à revenu faible ou modeste.

À partir d’un revenu de 50 000 $, le contribuable bénéficiera d’une diminution de 320 $. Et pour chaque tranche additionnelle de revenu de 10 000 $, Québec ajoute 100 $ de baisse d’impôt, pour finalement plafonner la baisse à 814 $ à compter 100 000 $.

Pour leur part, les 2,3 millions de contribuables non imposables ne recevront absolument rien puisqu’ils ne paient pas d’impôt !

Les avantages fiscaux

Les contribuables à 100 000 $ et plus de revenu profitent largement de certaines mesures fiscales.

Prenons le traitement fiscal privilégié qui est accordé aux gains en capital réalisés sur la vente d’actifs comme les actions, les parts de fonds communs de placement, les propriétés secondaires, etc. Seule la moitié des gains en capital est imposable, alors que nos salaires, eux, sont pleinement imposables.

Le gouvernement du Québec évalue à 2,16 milliards $ l’économie d’impôt que les contribuables réaliseront en 2022 grâce à ce traitement fiscal privilégié accordé aux gains en capital.

Qui va en bénéficier ? En me basant sur les statistiques fiscales les plus récentes (2019), quelque 80 % (soit 1,73 milliard de dollars) de ladite économie d’impôt ira dans les poches des 100 000 dollars et plus puisque ce sont eux qui accaparent 80 % des gains en capital.

Concernant le crédit d’impôt pour dividendes, il faut savoir que 70 % des 373 millions $ accordés en 2022, soit 261 millions, vont aller dans les poches des 100 000 $ et plus.

Au chapitre de la déduction accordée pour les frais financiers et frais d’intérêt en vue de gagner un revenu de placement, 63 % des 263 millions $ (soit 166 millions) de ladite déduction est également destiné aux mieux nantis.

Vous ne serez également pas surpris d’apprendre que 95 % des 89 millions $ de déductions octroyées sur l’achat d’actions accréditives aboutit chez les biens nantis.

Autre avantage fiscal bien exploité par nos « riches » : la déduction pour les contributions au REER. Exemple : selon les statistiques fiscales de 2019 (la plus récente publication), près de la moitié du total des déductions accordées (48,6 %) était attribuée à 384 200 contribuables de 100 000 $ et plus, soit 5,6 % de tous les contribuables québécois. Économie d’impôt réalisée par ces biens nantis : 1 milliard $ pour les déductions et 1,95 milliard $ pour la non-imposition des revenus de placement du REER.

Notez que ces avantages fiscaux (à quelques variantes près) dont bénéficient les contribuables de 100 000 $ et plus sont également offerts par le gouvernement fédéral.

Oui ! les gens gagnant 100 000 $ et plus paient beaucoup d’impôt. Mais convenons qu’ils ont quand même la chance de réduire substantiellement leur facture fiscale.