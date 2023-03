Peter Stastny, toujours à la dernière minute

Jamais dans ma carrière d’entraîneur je n’ai cloué au banc un joueur durant un match complet, comme l’a fait Martin St-Louis avec Jonathan Drouin la semaine dernière. Jamais dans le junior, jamais dans la LNH.

J’ai déjà fait sauter des tours à un athlète pendant une rencontre ou laisser un gars de côté en raison d’une blessure.

Je pense notamment à Dale Hunter lors d’un match entre les Nordiques et le Canadien. Il avait le nez fracturé et il voulait absolument jouer. Mais dès sa première présence sur la glace, on a vite réalisé qu’il n’était pas en mesure de nous aider. Toutefois, il était demeuré sur le banc, car il était une source de motivation pour ses coéquipiers.

Je me rappelle aussi qu’au match d’ouverture des Rangers, trois joueurs étaient arrivés en retard. Mon patron à l’époque, Phil Esposito, m’avait dit : « Bergie, that’s New York ! »

Toutes les excuses étaient bonnes

Et que dire de Peter Stastny ? Il était tout le temps à la dernière minute. C’était épouvantable. Une fois, l’autobus devait partir à 11 h. À 11 h 01, je l’ai vu sortir de l’hôtel et j’ai dit au chauffeur d’y aller. On l’a laissé là. J’en avais assez.

Chaque situation est différente. Un joueur est déjà arrivé pendant la période d’échauffement. La raison de son retard était raisonnable.

Mais j’en ai entendu de toutes les couleurs. On m’a servi toutes les excuses possibles et inimaginables, que ce soit la gardienne qui est arrivée en retard, une crevaison ou une contravention.

Drouin sous d’autres cieux

Même si Drouin joue bien et travaille fort présentement, il poursuivra sa carrière avec une autre équipe la saison prochaine. Je ne crois pas qu’il ait une belle relation avec son entraîneur. On ne sait pas non plus si le retard de deux minutes était le premier incident.

Normalement, ces histoires demeuraient à l’interne. D’autres joueurs ont été sanctionnés cette saison par leur organisation, notamment avec des amendes, mais le seul cas qui a été rendu public, c’est celui de Drouin. C’est dommage.

Le Québécois va sûrement recevoir une offre d’une autre formation, à un salaire moins élevé — il empoche 5,5 millions $ cette année. L’Europe pourrait aussi être une avenue pour lui.

Quant à St-Louis, il vit sa première expérience comme instructeur. Je ne pense pas que cette situation va se reproduire. Il trouvera d’autres moyens pour faire passer ses messages. Si c’est Nick Suzuki qui arrive en retard de deux minutes à une réunion, si le Canadien se bat pour une place en séries, est-ce qu’il ferait le même choix ? Il faut éviter de punir l’ensemble de l’équipe.

L’exemple des Bruins

Sur une note plus positive, le Canadien a été très impressionnant face aux puissants Bruins de Boston, jeudi, malgré la défaite. La meilleure formation de la LNH n’a plus rien à prouver, mais il n’en demeure pas moins que le CH a compétitionné. Il faut dire que St-Louis prépare bien son club.

Cependant, quand on regarde les deux formations, on se rend compte que les meilleurs joueurs du Tricolore actuellement n’ont pas été repêchés par Montréal. Les Nick Suzuki, Kirby Dach, qui pourrait devenir le meilleur joueur du CH, Mike Matheson et Samuel Montembeault ont tous été acquis par des transactions ou au ballottage.

Du côté de Boston, Patrice Bergeron, David Pastrnak, Brad Marchand, David Krejci, Charlie McAvoy et Jeremy Swayman ont tous grandi dans l’organisation des Bruins.

C’est visiblement une bonne façon de bâtir une formation gagnante.

– Propos recueillis par Mylène Richard

Les échos de Bergie

Où va s’arrêter Connor McDavid ?

Connor McDavid a inscrit ses 59e et 60e buts de la saison mercredi face aux Coyotes de l’Arizona. Et ce n’est pas terminé. Il pourrait atteindre le chiffre magique de 70, car les Oilers ont encore 10 matchs à jouer d’ici la fin du calendrier régulier. Un exploit qu’on n’a pas vu depuis 30 ans quand Alexander Mogilny, des Sabres de Buffalo, et Teemu Selanne, des Jets de Winnipeg, avaient tous deux réussi 76 buts en 1992-1993. Bref, c’est exceptionnel tout ce que McDavid peut accomplir sur une patinoire. On espère tous qu’Edmonton va faire un bon bout de chemin en séries, mais le gros point d’interrogation demeure la tenue des gardiens Jake Campbell et Stuart Skinner.

L’inquiétude règne à Tampa

Ça ne semble pas être le bonheur total chez le Lightning. Tampa Bay a été lessivé 7 à 2 par les Sénateurs d’Ottawa, jeudi. C’était Brian Elliott devant la cage et non Andrei Vasilevskiy, mais le Russe ne connaît pas ses meilleurs moments. À ses cinq dernières sorties, il a accordé au moins trois buts en quatre occasions, dont trois dans une défaite face au Canadien, mardi. Il y a une vingtaine de jours, l’entraîneur Jon Cooper avait cloué au banc trois de ses vedettes, soit Brayden Point, Nikita Kucherov et Steven Stamkos en troisième période. Ça semble difficile de terminer la campagne avec force, mais les joueurs du Lightning ont beaucoup d’expérience et de caractère. Toutefois, la fatigue accumulée — l’équipe a participé aux trois dernières finales de la Coupe Stanley — et la vieillesse pourraient rattraper le club de la Floride.

Des séries enlevantes dans la LHJMQ

Les séries dans la LHJMQ commenceront la semaine prochaine et ça s’annonce intéressant. Quatre formations peuvent rêver de participer à la Coupe Memorial : le Phœnix de Sherbrooke, les Olympiques de Gatineau, les Mooseheads de Halifax et les Remparts de Québec. Ce sont probablement les derniers matchs de Patrick Roy derrière un banc d’un club junior, que ses Remparts gagnent ou perdent. Je pense qu’il va demeurer avec l’organisation. Bonne chance à toutes les équipes !