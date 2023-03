Québécois: un ADN de perdants?

Ce n’est sûrement pas ce que pense la génération de milléniaux nourris au biberon du « Moi, je » et qui croient que le monde a commencé avec eux.

« On n’en a rien à foutre de la langue française des Français », m’a écrit récemment un petit malin mal élevé, qui a dû trouver mon adresse courriel dans l’ordinateur de sa grand-mère. « Nous autres, on parle l’anglais pis le français dans la même phrase. On est bilingues. »

Dans sa génération, ils sont nombreux à penser comme lui. Il n’en demeure pas moins que ces remarques révèlent, si on lit entre les lignes, un relent de complexe d’infériorité et une attitude défensive bien inscrite dans l’ADN des Québécois vivant dans l’illusion d’un Canada auquel ils se sentent liés.

Revanchard

Le Canada a accueilli un demi-million d’immigrants en 2022. Avouons-le, on ne l’avait pas vue venir, celle-là. On connaissait les talents d’acteur de Justin Trudeau, mais on a sous-estimé sa propension revancharde à dompter le Québec nationaliste, rétrograde et peureux à ses yeux.

Justin, lui, ne craint pas le Québec. Son propre père avait qualifié Robert Bourassa et, par extension, tous les Québécois de mangeurs de hot-dogs. Justin, lui, considère que c’est avec des immigrants de la terre entière ayant peu de références culturelles au sujet des Québécois qu’il faut amener ces derniers à rompre avec leur passé tricoté serré.

Le premier ministre Justin Trudeau a cru trouver l’expression heureuse en rebaptisant le Canada de post-national. L’avenir, le progrès, le succès, une renaissance planétaire, surgissent donc après la phase périmée du nationalisme, croit-il.

Car on ne garde rien des vieux oripeaux du patriotisme ancien, encore présent aux États-Unis du melting-pot. Le Canada – et par la force des choses, hélas, le Québec – y arrivera pour devenir le paradis des « personnes ». Lesquelles, chacune à sa façon, y ajouteront toutes les autres étiquettes qui s’appliquent à elles. Une personne racisée, un LGBTQ, une personne non voyante, islamiste, polygame, etc.

Droits individuels

Dans la réalité, nous ne vivons plus dans un pays bilingue. Nous ne sommes plus deux peuples fondateurs, car il faut y ajouter tous les peuples autochtones. Nous ne sommes plus, nous les Québécois, un État-nation, car le Canada dans lequel nous sommes enclavés n’est plus une nation, mais le pays d’une charte des droits. Non pas collectifs, mais individuels.

Le Canada est dépositaire de la diversité, de l’inclusion et de l’équité. Le Québec (mais pour combien de temps ?) est laïc, français et égalitaire. Sa devise « Je me souviens » nous ramène à l’histoire et à la Conquête. La devise du Canada, A mari usque ad mare (D’un océan à l’autre) rappelle plutôt la géographie du pays, un pays qui n’a jamais été affectivement le nôtre.

Nous sommes donc dépaysés. Notre mémoire vacille. Car les générations nouvelles vivant exclusivement dans le présent comprennent mal que nous, les jeunes de la Révolution tranquille, les perdants du vieux rêve souverainiste, soyons devenus spectateurs de notre propre fin collective.

À moins que...