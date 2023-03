Rafaël Harvey-Pinard «devient un gros morceau de notre équipe», selon Nick Suzuki

MONTRÉAL | Nick Suzuki a marqué un but et récolté trois passes pour connaître une première fois les joies d’un match de quatre points dans la LNH. Mais après la victoire de 8 à 2 contre les Blue Jackets de Columbus, le capitaine a plus parlé de son ailier gauche que de lui-même.

« HP (Harvey-Pinard) a connu un match formidable. Il est une immense surprise pour nous et plusieurs partisans. Je suis vraiment fier de lui. Il devient un gros morceau de notre équipe. »

- Nick Suzuki

En conférence de presse, Martin St-Louis a également consacré une grande portion de ses réponses au sujet de la première étoile de la rencontre, Rafaël Harvey-Pinard. L’entraîneur en chef a décrit ce qu’il fait de bien sur une patinoire en énumérant les détails dans son jeu.

« Son éthique de travail est au-dessus de la moyenne. J’aime aussi son niveau de compétition. Il est très engagé des deux côtés de la glace. C’est rare qu’il ne fait pas son travail défensivement. Il lit bien le jeu. Pas juste par rapport à où la rondelle va, mais aussi où l’adversaire et où ses coéquipiers sont. »

- Martin St-Louis

Brendan Gallagher a marqué le cinquième but des siens en profitant d’une belle passe de Jake Evans en deuxième période. Il s’agissait de son cinquième but seulement cette saison. Mais il n’a joué que 28 matchs.

« J’étais juste heureux après ce but, je m’étais fait bloquer trois tirs environ lors de cette présence. C’était une bonne soirée. Comme trio, nous avons souvent eu la possession de la rondelle. Je me sentais bien sur la glace. »

- Brendan Gallagher