LHJMQ: les Remparts battent l’Océanic en fusillade

RIMOUSKI-La fusillade a été nécessaire pour voir un but dans l’affrontement entre les Remparts de Québec et l’Océanic ce samedi après-midi à Rimouski et c’est le défenseur Jérémie Langlois qui a donné la victoire 1-0 aux visiteurs en glissant la rondelle entre les jambières du gardien de l’Océanic, Patrik Hamrla.

Le gardien des Remparts, Quintin Miller a été intraitable face aux 15 tirs de l’Océanic et aux trois tireurs des locaux en fusillade. « Il n’était pas question de prendre des mauvais plus lors de ce match. Nous avions prévenu les gars qui ont très bien fait ça. J’ai bien aimé le match de nos joueurs de profondeur qui sont restés disciplinés et qui ont limité les chances de marquer de l’adversaire. C’était un match très important pour eux. Miller (Quentin) a été peu occupé, mais il a été très solide », a analysé l’entraîneur-chef des Remparts, Patrick Roy, qui pourrait avoir dirigé son dernier match en saison régulière. « C’est possible. Si Simon (Gagné) se dit prêt l’an prochain, ce sera lui, mais je vais rester comme directeur-gérant ».

Déception dans le camp de l’Océanic

L’Océanic devait absolument gagner pour avoir une chance d’avoir l’avantage de la glace en première ronde. « Nous terminons le match avec beaucoup de déception. Ce fut une partie très serrée. Nous leur avons donné peu de chose. En deuxième période, nous avons un peu trop raté le filet. Je suis content du match », a commenté l’entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil.

Du jeu partagé

Première période assez partagée avec peu de chances de marquer. Malgré un avantage numérique, l’Océanic n’a décoché que quatre tirs sur le gardien des Remparts Quentin Miller. Patrik Hamrla a repoussé les six lancers des Remparts, dont un tir à bout portant.

L’Océanic a mieux fait en deuxième période, mais les locaux ne sont pas parvenus à s’inscrire à la marque. En troisième, l’Océanic croyait avoir pris les devants sur un tir de Luke Coughlin dévié par Jan Sprynar, mais le bâton était au-delà de la hauteur permise. « C’était un bon appel de l’arbitre », a mentionné Serge Beausoleil.

Place aux séries

On connait maintenant le portait de la première ronde des séries. L’Océanic affrontera les Sags dans un duel débutant au Saguenay tandis que les Remparts accueilleront les Islanders de Charlottetown à compter de vendredi prochain. Patrick Roy a confirmé que James Malatesta serait en uniforme.

En bref

Étant assuré du premier rang au classement général, Patrick Roy a décidé d’accorder une journée de congé à ses meilleurs éléments. Zachary Bolduc, Théo Rochette, Nicolas Savoie et Vsevolod Komarov ont tous été laissés de côté. James Malatesta est blessé. Chez l’Océanic, Maël St-Denis, Mathis Gauthier, Mathis Aguilar et Lyam Jacques sont blessés. Nathan Lévesque a été retranché.