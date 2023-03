Tours des Canadiens: ils cachent leurs clients Airbnb dans leur voiture

Des propriétaires de condos dans les Tours des Canadiens vont jusqu’à cacher des clients dans une voiture pour les faufiler discrètement dans leur Airbnb, même si cela est illégal depuis 2018.

«Chaque semaine, il y en a qui essaient de louer leur condo. Certains vont jusqu’à cacher les clients et leurs valises dans leur voiture pour les faire passer par le garage, mais on les voit», relate François Guité, du Groupe immobilier Celico.

Son entreprise s’occupe de la gestion de la Tour des Canadiens 1 (TDC1). Dans le passé, les nombreux partys qui ont eu lieu dans des unités à louer sur Airbnb ont forcé le syndicat de cette copropriété à interdire les locations à court terme.

Le bordel des fêtards dans cette tour avait fait les manchettes à de nombreuses reprises. L'immeuble était reconnu pour être un lieu rassemblant des visiteurs après un spectacle ou encore une partie de hockey au Centre Bell.

«Depuis 2018, c’est illégal de louer un condo pour moins de 31 jours. Le règlement a fait diminuer d’au moins 80% les problèmes d’Airbnb dans la Tour, mais il y en aura toujours», constate M. Guité.

Amendes salées

Les trois Tours des Canadiens se trouvent dans l’arrondissement Ville-Marie à Montréal.

Pourtant, selon les règlements municipaux et la loi provinciale, ces trois immeubles ne peuvent pas louer des logements à court terme sur des plateformes comme Airbnb.

M. Guité assure que le syndicat de copropriété de la TDC1 est sans pitié pour les propriétaires qui enfreignent leur règle.

«On donne des amendes d’environ 1000$ par jour pour ce genre d’infraction, explique François Guité. On est excessivement sévère depuis 2018. On surveille toutes nos caméras et les portiers vérifient bien que chaque personne est en règle.»

Les touristes qui osent réserver sont aussi attendus de pied ferme.

«Dès qu’ils arrivent avec leurs valises, on leur demande de quitter pour aller à l’hôtel. Airbnb rembourse les clients sans problème quand ça arrive», note-t-il.

Jusqu’à 355$ la nuit

Selon des vérifications du Journal, plusieurs petites annonces de chambres à louer dans ces bâtiments du centre-ville paraissent tout de même sur le site d'Airbnb.

«Appartement moderne au cœur du centre-ville de Montréal!» peut-on lire sur une de ces annonces. L’hôte loue d’ailleurs son unité dans la TDC1 pour la somme de 355$ la nuit.

François Guité avoue que plusieurs copropriétaires vont continuer ce commerce, même si c’est illégal, puisque Airbnb est devenu très payant.

«Qu’est-ce que vous voulez qu’on fasse de plus? Je ne peux pas empêcher des gens de mettre des annonces sur ces sites», laisse-t-il tomber.