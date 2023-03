«Au premier regard» de Lisa Gardner: trois héroïnes réunies dans un thriller haletant

Écrivaine talentueuse et infatigable, toujours à la recherche d’idées novatrices, Lisa Gardner a réuni ses trois héroïnes fétiches, D.D. Warren, Flora Dane et Kimberly Quincy dans son nouveau roman, Au premier regard. Dans ce thriller au rythme soutenu, complexe à souhait, ces trois femmes intelligentes, résilientes et tenaces devront unir leurs forces pour mener une enquête difficile dans les collines de la Géorgie. Elles en verront de toutes les couleurs.

Dans ce thriller époustouflant, le commandant D.D. Warren, l’agent spécial du FBI Kimberly Quincy et Flora Dane doivent travailler en équipe pour faire avancer une enquête.

Il semble en effet que Jacob Ness, le kidnappeur de Flora aujourd’hui disparu, ait commis encore plus de mal de son vivant et que son pire secret n’a pas encore été révélé.

Des randonneurs partis explorer les sentiers des montagnes de la Géorgie découvrent des restes humains. Les autorités policières sont appelées sur les lieux et d’autres découvertes macabres les attendent. Un charnier est découvert.

Kimberly et D.D. doivent utiliser leurs connaissances et leur expérience considérable pour résoudre cette affaire – assurément la plus troublante de leur carrière. Flora, de son côté, devra affronter son passé dans l’espoir de sauver des vies.

Un bon défi

Lisa Gardner a relevé tout un défi en réunissant ses trois héroïnes fétiches dans un thriller qui ne les épargne pas. Et qui ne l’a pas épargnée elle non plus, côté écriture!

«Avant d’entamer l’écriture, j’ai demandé à mes lecteurs sur Facebook quelle héroïne ils aimeraient retrouver dans mon prochain livre. J’ai été très étonnée de leurs réactions: D.D. Warren, Kimberly et Flora sont arrivées à égalité. Or, il y a un cas commun à ces trois femmes: Jacob Ness. Je me suis dit: ça pourrait être amusant!»

La résilience de Flora

Elle a particulièrement aimé mettre de l’avant le personnage de Flora, aux prises avec un trouble de stress post-traumatique après avoir été enlevée.

«Quand elle était apparue pour la première fois, elle vivait un épisode très sombre de sa vie, gérant son trauma de manière très autodestructrice. Elle est partie de quelque chose de terrible et veut s’en sortir. Elle est assez intelligente pour savoir qu’il y aura mieux pour elle. Mais comment y parvenir?»

«En trois ou quatre livres, c’est gratifiant pour le lecteur de voir que Flora s’en sort et trouve un sens à cet événement terrible survenu dans sa vie.»

Anthropologie médicolégale

Lisa Gardner fait toujours de longues recherches pour écrire ses romans. Pour ce livre, elle s’est rendue encore une fois au centre d’anthropologie médicolégale de l’université du Tennessee. Elle a pu en apprendre davantage sur les dernières avancées scientifiques permettant de déterminer le délai post mortem à partir de restes squelettiques.

«Ma recherche, cette fois, portait sur les restes squelettiques. Comment les découvrir, comment les exhumer, comment les analyser», explique-t-elle.

Photo fournie par les Éditions Albin Michel

«Je trouve que la ferme des corps (la Body Farm) est fascinante. Le travail que les gens font là-bas est d’une grande importance pour la police. Si on ne peut pas exhumer des ossements et déterminer à quel moment ils ont été enterrés, on ne peut pas commencer à monter l’enquête. C’est aussi extrêmement important pour les proches des gens portés disparus», poursuit-elle.

«Plusieurs méthodes pour recueillir de l’information sur des sites de grande importance, comme ceux du 9/11 par exemple, viennent des recherches effectuées à la ferme des corps.»

En s’y rendant, Lisa Gardner a eu le sentiment de visiter un lieu sacré.

«Les gens font leur travail très sérieusement. Des gens ont donné leur corps pour la science pour ces études. Il y a une atmosphère de dignité et de pertinence qui aide à mettre de côté le fait que c’est réellement macabre.»

Lisa Gardner est l’une des reines incontournables du suspense.

Son thriller, La Maison d’à côté, a reçu le Grand Prix des lectrices de Elle Policier en 2011.

Ses romans figurent au sommet des palmarès du New York Times et du USA Today.

Elle habite dans le New Hampshire.

Elle a fait une tournée en France en janvier.

Elle adore le Québec et a bien hâte d’y revenir pour rencontrer ses lecteurs.

EXTRAIT

«– Vous allez coincer un sale type? Peut-être même permettre à une malheureuse de rentrer chez elle?

– Je l’espère.

– Alors, ne t’en fais pas pour nous. Tes hommes vont bien s’en sortir. En revanche, je ne promets rien en ce qui concerne la dose de télévision ou de Frosties au petit-déjeuner.»

D.D. haussa les épaules. «Moi aussi, j’aime les Frosties.»

– Parfait, on mettra ça sur ton compte.

Et ce fut ainsi que D.D. se retrouva dans sa voiture, son sac de voyage à côté d’elle, en route pour le QG où l’attendait une autre conversation délicate.»