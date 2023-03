Un week-end à l’italienne

Du Frioul à la Sicile, en passant par la Toscane, cinq vins pour égayer vos soirs de printemps.

Vigna Lenuzza, Friuli Colli Orientali 2020, Italie

28,50 $ - Code SAQ 15108065 – 13,5 % – Biologique

En plus d’un excellent schioppettino (un cépage rare du Frioul) disponible dans quelques SAQ, ce jeune domaine familial de Prepotto, dans le nord-est de l’Italie, produit un très bon rouge composé de cabernet (franc et sauvignon) et de merlot. L’attaque est souple et veloutée, laissant presque une impression sucrée tant le fruit est gourmand, mais la texture se resserre ensuite en milieu de bouche et adopte une allure tonique et vibrante, avec de jolis tanins granuleux en finale. Très belle interprétation frioulane des cépages bordelais.

**** $$ 1⁄2

Brancaia, Chianti Classico 2020, Italie

28,20 $ - Code SAQ: 12895104 – 13 % - 1,7 g/l

Pourtant installée à Radda in Chianti, l’un des secteurs les plus frais de la zone du Chianti Classico, Barbara Wismer signe en général des vins un peu plus pleins et robustes que la moyenne de l’appellation. Son 2020 est assez expressif au nez, entre cuir et cerise mûre; la bouche s’articule autour de tanins vigoureux, avec un bel enrobage fruité. Déjà prêt à boire, mais il ne sera que meilleur après 30 minutes en carafe.

*** $$

Corte Pavone, Rosso di Montalcino 2020, Italie

26,70 $ - Code SAQ 15117199 – 14 %

Ce domaine situé dans la partie nord-ouest de Montalcino est l’une des deux antennes toscanes de la famille Loacker (Alto-Adige). Le vignoble est cultivé selon les principes de la biodynamie. Le 2020 est discret à l’ouverture; tout le contraire du rosso juteux et bourré de fruit. On a ici un modèle réduit de brunello, vinifié dans un style sobre et classique, riche en nuances de fruits noirs, d’épices, d’herbes séchées et de sapinage. Servez avec des tagliatelle al ragù.

*** 1⁄2 $$ 1⁄2

Poliziano, Rosso di Montepulciano 2021, Italie

23,30 $ - Code SAQ 13630343 – 14,5 %

Federico Carletti est la vedette de Montepulciano et les vins de son domaine sont autant de références de l’appellation. Composé de prugnolo gentile (sangiovese Grosso) et de 20 % de merlot, le « simple » rosso brille plus que jamais par sa fraîcheur en 2021. Un peu plus léger en texture que le 2020, il me semble, mais gorgé de saveurs de cerises et porté en bouche par une matière fruitée juteuse, encadrée de tanins juste assez fermes et élégants. À table, avec une épaule d’agneau braisée en sauce tomatée... miam!

*** 1⁄2 $$

Gulfi, Nero Maccàrj 2017, Terre Siciliane, Italie

51,75 $ - Code SAQ 15086599 – 14,5 % – Biologique

Matteo Catania est passé maître dans l’art de magnifier le cépage nero d’avola, qu’il cultive en bio et sans irrigation. Si on peut goûter la profondeur aromatique et la fibre tannique distinctives de Gulfi dans ses Nerojbleio et Rossojbleo – deux cuvées d’assemblage vendues à la SAQ – rien ne vaut une dégustation comparative des cuvées parcellaires du domaine pour saisir l’immense potentiel du nero d’avola à révéler un terroir, en l’occurence, celui de Pachino. Grâce aux efforts de Matteo Catania, cette zone autrefois « réputée pour ses tomates plutôt que pour ses vins » est reconnue comme une sous-zone officielle depuis 2020, DOC Eloro Pachino. Aux premiers abords, avec ses parfums exubérants de fruits confits, le NeroMaccarj pourrait presque passer pour un autre nero d’avola puissant et dessiné à gros traits. On change d’avis dès qu’on porte le vin en bouche: l’attaque est mûre et pulpeuse, mais cette masse de fruit est finement encadrée par des tanins fins, fermes et juste assez anguleux; l’acidité est fraîche et le vin élégant, complexe. Déjà agréable, mais il a encore de belles années devant lui; vous pouvez l’attendre jusqu’en 2026-2027, au moins.

**** 1⁄2 $$$$ 1⁄2