Avec le temps doux qui pointe son nez, l’utilisation du sirop d’érable nous inspire de magnifiques recettes. Ici, les Tabliers Zeste vous suggèrent une superbe recette de vinaigrette émulsionnée à l’érable et aux graines de tournesol. Les graines de tournesol apportent une texture onctueuse et riche en plus d’ajouter un peu de protéines à vos salades. Le vinaigre d’érable est un produit d’exception, mais si vous n’en avez pas, un vinaigre de cidre de qualité peut remplacer ce dernier sans souci.

Bon appétit !

