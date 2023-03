Voici 5 façons de rendre sa chambre Feng Shui

Faut-il être un brin superstitieux pour utiliser les principes du Feng Shui dans sa maison, et plus particulièrement dans sa chambre à coucher ? La réponse est non, puisque certains principes de base de cet art chinois millénaire, dont le but ultime est d’apporter l’harmonie, font preuve d’une logique désarmante. Voici cinq façons simples d’appliquer les principes du Feng Shui à sa chambre à coucher.

1 La position du lit

Photo fournie par www.guylainejobin.com

La position du lit par rapport à la porte de la chambre est très importante. Une orientation de lit Feng Shui consiste à voir la porte dans son champ de vision, sans pour autant être en face de la porte. Guylaine Jobin, designer d’intérieur et consultante en Feng Shui, nous offre une explication à ce principe de base. « Supposons que vous entendez un bruit au milieu de la nuit. Si vous pouvez juste ouvrir l’œil et voir passer votre chien, vous allez vous rendormir tout de suite. En revanche, si vous êtes dos à la porte, vous risquez d’être plus inquiet et d’avoir le goût de vous lever pour aller voir ce qui se passe. »

Cet emplacement du lit est primordial à la bonne circulation du Chi dans la chambre à coucher. Le Chi ? « Le Chi, c’est l’énergie, le courant d’air, pour nous les Occidentaux », explique Guylaine Jobin.

Les fenêtres de la chambre sont également à prendre en considération. « Il ne faut pas placer le lit dans un courant de Chi, entre la porte et une fenêtre, ou entre deux fenêtres », décrit Johanne St-Martin, qui a publié de nombreux livres sur le sujet et qui fait, à l’occasion, des consultations Feng Shui pour des clients.

Idéalement, le lit devrait être positionné contre un mur et doté d’une tête de lit solide.

2 Que l’ordre règne !

Photo fournie par www.guylainejobin.com

« La poussière et l’encombrement sont les pires ennemis du Feng Shui, car le Chi, l’énergie, ne peut pas circuler », explique Guylaine Jobin.

Selon le Feng Shui, le désordre pourrait ainsi peser sur votre personnalité et sur votre sommeil. C’est logique : une chambre ordonnée, douillette, claire et propre, est propice au sommeil réparateur. On se défait donc des choses inutiles, telles que les journaux, les vêtements usés ou encore les bibelots qui accumulent la poussière. Pensez également à réduire les meubles au strict minimum.

Enfin, il est important de ne rien ranger sous un lit surélevé, car, selon les principes Feng Shui, le Chi doit circuler en toute liberté.

3 La symétrie

Photo fournie par www.guylainejobin.com

La symétrie est très importante en décoration. Selon le Feng Shui également, car elle est source d’équilibre intérieur. Le lit sera ainsi au centre de cette symétrie. « Il faut avoir deux tables de nuit et deux lampes, et avoir accès aux deux côtés du lit, décrit Guylaine Jobin. Si vous avez un tapis, vous pouvez le positionner pour qu’il soit équilibré des deux côtés du lit. »

Outre la symétrie, on privilégiera les paires, telles que deux coussins sur le lit ou encore une photo de deux personnes.

4 L’équilibre des couleurs et des matériaux

Photo fournie par www.guylainejobin.com

L’un des principes du Feng Shui repose sur le yin et le yang, deux forces à la fois opposées et complémentaires. En décoration, le yin est évoqué par les textures relaxantes et passives, et le yang par des ajouts stimulants et énergiques.

Dans la chambre, propice à la relaxation, on privilégiera donc le yin, avec des teintes neutres, douces et des pastels, tout en ajoutant quelques touches de yang, grâce à des accessoires, ici et là, tels des oreillers décoratifs ou encore des bougies, toujours en paire, aux couleurs plus éclatées et vivantes.

Pour les matériaux, on oublie le métal. « Le bois et le rotin pour les meubles et les tissus naturels, comme le lin et le coton, pour la literie », décrit Guylaine Jobin.

5 Des choses à éviter

« La chambre est le lieu où le corps physique se régénère. Pendant ce processus, le corps doit baigner dans une atmosphère de paix, de sécurité et de protection. On va éviter tout ce qui inspire la tristesse, l’agressivité ou la peur », explique Johanne St-Martin.

La présence d’appareils électroniques, téléphone, ordinateur et même téléviseur, est vivement déconseillée. « Il est possible cependant de cacher la télévision dans la garde-robe », explique Johanne St-Martin.

Dans la même veine, il est important de ne rien introduire dans la chambre qui a un rapport avec son activité professionnelle.

Enfin, selon le Feng Shui, les miroirs doivent être soit enlevés de la chambre, soit couverts pendant la nuit, pour un sommeil optimal.

Le Feng Shui, toujours aussi populaire ?

Le Feng Shui est un art millénaire chinois qui a pour but d’harmoniser l’énergie, ou le Chi, d’un lieu de manière à favoriser le bien-être, la santé et la prospérité de ses occupants.

« En tant que designer, j’ai suivi des cours de Feng Shui lorsque c’était très à la mode, dans les années 1990, raconte Guylaine Jobin. Je me suis rendu compte que ce sont des principes de base, millénaires, que l’on utilise en design. Cela donne une explication logique à des choses que l’on fait naturellement. »

« Aujourd’hui, la mode est passée, on ne voit plus le terme autant, explique Johanne St-Martin, mais le Feng Shui a une empreinte sur la décoration. Selon moi, cela va toujours rester. »

Guylaine Jobin, située sur la Rive-Sud de Québec, utilise toujours un Feng Shui adapté à l’occidental et en délaissant un peu son côté superstitieux. « Je garde les principes de base, car je veux que les gens se sentent bien chez eux. Une pièce bien calibrée, cela ne s’explique pas ! C’est l’orientation, la circulation, l’équilibre du yin et du yang, des éléments, c’est tout cela qui fait qu’on se sent bien en entrant dans une pièce. »

Bien choisir ses meubles et accessoires

Voici un guide pratique d’achat pour se procurer les meubles et les accessoires les mieux adaptés pour une chambre Feng Shui.

LA TABLE DE CHEVET

Même chose pour la paire de tables de nuit, on opte pour des matières naturelles, telles que le rotin ou le bois. Attention aux angles saillants, des flèches dans l’art du Feng Shui ! On privilégiera donc des tables de chevet arrondies, surtout si la table est plus haute que le matelas, car on pourrait s’y frapper le coude. Les tiroirs sont les bienvenus, afin de ranger ses affaires et faire régner l’ordre.

Photo fournie par Ikea

Photo fournie par Urban Barn

LA LITERIE

Les fibres végétales naturelles sont les meilleurs choix de matière pour vos draps et taies d’oreillers, notamment en coton ou en lin. Le coton, idéal en toute saison, est reconnu pour son confort, sa douceur et sa légèreté, tandis que le lin est léger, absorbant et s’use très peu. Côté couleur, pourquoi ne pas opter pour un beau rose ou pour un melon plus nuancé ? Afin que l’équilibre des couleurs soit présent, vous pouvez y rajouter un jeté, en tissu naturel.

Photo fournie par Parachute

Photo fournie par Parachute

Photo fournie par Ikea

LE LIT

On évite le lit en métal et on opte plutôt pour un lit en bois ou en tissu rembourré, doté d’une solide tête de lit. Pour les lits en tissu rembourré, on privilégiera les tissus naturels à ceux synthétiques. Enfin, un lit surélevé permet à l’énergie, le Chi, de bien circuler dans la chambre.

Photo fournie par Mobilia