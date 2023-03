Voici ce qui arrive quand on sort l'éducation et la santé du champ démocratique

Les critiques des autorités municipales à l’égard du budget Girard s’avéraient plutôt acerbes, contrastant avec le silence des centres de services scolaires (CSS) et les centres intégrés de santé et services sociaux (CISSS).

Il faut dire qu’au cours des deux dernières décennies, les gouvernements successifs se sont employés à éliminer la démocratie dans ces institutions publiques en abolissant les élections des conseils scolaires et des conseils d’administration des établissements de santé.

Contrairement à l’intention affichée de rapprocher le centre de décision du lieu de l’action, les libéraux et les caquistes ont accru la centralisation. Les décisions se prennent loin des lieux d’éducation et de soins, faisant des ministres les directeurs de tous les établissements de leurs domaines respectifs.

Il ne faut pas s’étonner de la docilité des membres des conseils d’administration des CISSS et des CSS désignés par Québec qui ne sont pas redevables à la population.

En éliminant les contre-pouvoirs, les gouvernements ont créé un environnement qui leur permet de procéder au démantèlement tranquille de nos institutions publiques pour en céder une part au secteur privé.

Cultiver l’inefficacité

Habituellement, cultiver a un sens noble qui réfère à prendre soin et à favoriser la production. C’est l’impression que le gouvernement veut donner en prétendant que l’éducation et la santé sont ses priorités.

Toutefois, les maux qui affligent nos institutions publiques sont le fruit de décisions gouvernementales des dernières décennies. La progression des budgets n’a pas suivi l’augmentation des coûts en santé et en éducation. L’ex-ministre Gaétan Barrette s’est montré transparent sur le sujet dernièrement.

En paraphrasant Jacques Hébert, j’accuse les gouvernements des deux dernières décennies d’avoir fragilisé nos institutions publiques pour en faciliter la marchandisation.

Derrière les illusions entretenues de l’importance qu’ils accordent à ces secteurs d’activité, ils ont contribué à nourrir la critique en se montrant soucieux de la performance tout en privant graduellement les réseaux de moyens pour atteindre les cibles dictées.

Les ministres peuvent nous casser les oreilles avec leur tableau de bord et leur quête de données qui prennent l’allure d’une chasse aux sorcières, mais ils ne veulent pas vraiment savoir, car il devrait agir plus efficacement.

État d’alerte

Malgré l’importance des sommes octroyées à ces secteurs dans le budget Girard, les analystes nous préviennent déjà qu’elles n’atteindront pas les coûts de système.

Une dégradation supplémentaire est à prévoir avec une déprofessionnalisation croissante des personnels qui œuvrent dans ces secteurs.

À titre d’exemple, il y aurait plus de 30 000 enseignants non légalement qualifiés dans nos écoles. La voie plus rapide pour les qualifier sera sans efficacité réelle et leur taux de désertion encore plus grand, ajoutant aux contraintes de la pénurie de personnel.

Face à des gouvernements qui sabotent nos institutions et une démocratie absente au niveau local, il ne faut pas se surprendre des pénuries de personnel dans ces secteurs constamment sous les projecteurs des critiques et de la dévalorisation des professions.