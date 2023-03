Voici comment les Cris se sont opposés au projet hydroélectrique de la Baie-James il y a 50 ans

Il y a 50 ans, le 15 novembre 1973, le juge Albert Malouf signait une injonction qui suspendait les immenses travaux de la Baie-James, forçant le gouvernement du Québec à s’entendre avec les Cris.

«Seuls les castors ont le droit de construire des barrages sur notre territoire», affirment les Cris opposés au projet de construction de la Baie-James.

Depuis deux ans, les grues mécaniques et les camions-bennes creusent la Jamésie pour mettre en place le plus grand projet hydroélectrique de l’histoire. Mais les Autochtones n’ont pas été consultés, eux qui occupent ce territoire depuis 5000 ans.

Pas l’unanimité

Dès 1971, ils font appel à l’association des Indiens du Québec et à l’avocat James O’Reilly pour porter la cause devant les tribunaux. Ils s’opposent à la loi 50, selon laquelle le territoire cri et inuit est passé sous contrôle de la Société de développement de la Baie-James (SDBJ). Cette loi est à leurs yeux inconstitutionnelle puisque la terre n’a jamais été cédée.

La Convention de la Baie-James et du Nord québécois, qui sera signée en 1975 par le gouvernement du Québec, les Cris et les Inuits, accorde 234 millions de dollars aux Autochtones en compensation pour l’usage des bassins hydrographiques situés sur leurs terres ancestrales. Cette convention, qui sera suivie par la Convention du Nord-Est québécois en 1978, prévoit une large autonomie politique et administrative pour les communautés et leur accorde des droits exclusifs de chasse, de pêche et de piégeage sur des territoires de 170 000 km2.

«Plusieurs infrastructures et des institutions se sont mises en place à partir de ce moment-là, par exemple des écoles et un service de police. Mais la Convention de la Baie-James et du Nord québécois divise encore la population», commente Éliane Grant, qui a grandi à Waswanipi, un des six villages cris.

Encore aujourd’hui, de nombreux Cris sont mal à l’aise avec la décision de leurs représentants qui ont «vendu la terre» de leurs aînés dans les années 1970.

Orignaux stressés

Pour la jeune femme qui est installée à Chibougamau avec ses deux enfants, le territoire cri est encore occupé de facto par les entreprises.

«Les compagnies forestières ont procédé à des coupes importantes qui ont nui, par exemple, à la reproduction des orignaux.»

Les compagnies minières sont également très présentes dans l’ouest du Québec, sans égard pour l’occupation humaine, déplore-t-elle. Cela nuit non seulement au mode de vie traditionnel de sa nation, mais également aux espèces sauvages. Dans son projet de recherche à l’Université Québec en Abitibi-Témiscamingue, elle récolte des tissus d’orignaux afin d’en mesurer le taux de cortisol, l’hormone du stress.

Originaires des Plaines de l’Ouest canadien, les Cris fréquentent la Baie-James depuis 5000 ans.

On compte actuellement environ 21 000 Cris.

Les Cris vivent dans neuf communautés situées au bord de la baie James (Waskaganish, Eastmain, Wemindji et Chisasibi) et de la baie d’Hudson (Whapmagoostui), et à l’intérieur des terres (Nemaska, Waswanipi, Mistissini et Oujé-Bougoumou).

La langue crie est parlée par l’ensemble de la population. L’anglais est la langue seconde de la majorité. Un nombre grandissant de personnes, surtout des jeunes, parlent aussi français.

QUELQUES DATES

1912

Les frontières du Québec atteignent le détroit d’Hudson vers le nord, en territoire cri et inuit.

1971

L’annonce de la construction des barrages hydroélectriques de la Baie-James mobilise la nation crie.

1973

Le juge Albert Malouf suspend les travaux de la Baie-James à la demande de la nation crie. Le jugement est invalidé une semaine plus tard.

1975

Les Cris et les Inuits signent la Convention de la Baie-James et du Nord québécois. Ils créent le Gouvernement de la nation crie, la Commission scolaire crie et le Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James.

2002

Le gouvernement du Québec signe avec les représentants cris la Paix des braves qui leur accorde une participation aux bénéfices pour les activités économiques (forêt, mines et hydroélectricité).

2012

Les Cris signent avec le gouvernement du Québec une nouvelle entente concernant la gouvernance du territoire d’Eeyou Istchee Baie-James, qui leur concède une plus grande autonomie.

Sources : Grand conseil des Cris, Gouvernement du Québec.