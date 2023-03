Y aura-t-il un cinquième «John Wick»?

À peine «John Wick: chapitre 4» arrivé dans les salles obscures que la question que tout le monde se pose est de savoir si le tueur à gages incarné par Keanu Reeves reviendra bientôt. Début de réponse...

• À lire aussi: L'acteur Lance Reddick s'éteint à l'âge de 60 ans

• À lire aussi: De La Matrice à John Wick : Voici pourquoi Keanu Reeves aime les films d'actions

En août 2020, en pleine première année de pandémie, le réalisateur Chad Stahelski avait annoncé son intention de tourner les quatrième et cinquième volets de la franchise au succès surprise l’un à la suite de l’autre. Or, en mars 2021, un éventuel «John Wick 5» a été remisé, les studios Lionsgate décidant que le «Chapitre 4» était prioritaire. De plus, en mai 2022, le cinéaste a insisté sur le fait qu’un cinquième opus était toujours à l’ordre du jour. Et aujourd’hui?

Le plein de dollars pour le «Chapitre 4»

Depuis octobre 2014, date de sortie du tout premier «John Wick», les tribulations du veuf qui souhaite venger la mort de son chien ont eu un succès inespéré... Car, en trois longs métrages, ce qu’il faut bien désormais appeler une franchise a engrangé pas moins de 587,01 millions $US au box-office mondial, pour un budget de production total de 135 millions $US. De quoi faire plaisir aux producteurs et aux studios qui s’inquiètent de l’avenir du cinéma depuis la pandémie.

Les analyses s’attendent à ce que «John Wick: chapitre 4» batte des records lors du premier week-end de présentation en salle avec des revenus de 60 à 70 millions $US en Amérique du Nord, soit plus que les trois films précédents. Les premières critiques étant fort élogieuses – le long métrage a été projeté en Europe –, les analystes prévoient désormais des revenus nord-américains de 210 millions $US, à titre de comparaison, les trois premiers avaient engrangé 306,08 millions $US au total sur le même territoire.

Car c’est le succès de «John Wick: chapitre 4» qui déterminera la production d’un cinquième en cette époque de frilosité hollywoodienne – on sait que même les super héros peinent à rameuter les foules. John Wick est déjà décliné en «Ballerina», un film avec Ana de Armas dans le rôle-titre et Len Wiseman à la réalisation. Eh oui, on sait également que Keanu Reeves y fera une brève apparition.

Mais ce n’est pas tout. Au petit écran, l’univers de «John Wick» sera présent sous la forme d’une série intitulée «The Continental», du nom des hôtels servant de refuge et de terrain neutres aux assassins et aux membres de la pègre. On sait que la série, diffusée cette année via Peacock, se déroulera avant les événements du premier film et se concentrera sur la jeunesse de Winston dans les années 1970. Au total, trois épisodes de 90 minutes seront ainsi proposés aux amateurs, «The Continental» étant une série limitée.

Et ce 5e film alors?

Évidemment, tous les journalistes ont demandé au réalisateur Chad Stahelski si l’avenir de «John Wick» passait par le retour du tueur dans un cinquième film. Sa réponse ne laisse place à aucune interprétation... et à beaucoup d’espoir.

«Nous allons laisser John Wick se reposer un peu. Je suis sûr que les studios ont une stratégie, a ainsi expliqué le cinéaste dans les pages du "Hollywood Reporter". Si les cinéphiles apprécient le "Chapitre 4" et que le succès est au rendez-vous, nous prendrons le temps de la réflexion.»

«Vous savez, les ‘John Wick’ sortent en dernier au Japon, toujours avec trois mois de retard. Si c’est la même chose cette fois-ci, nous effectuerons une tournée de promotion au Japon pour la sortie en septembre. Keanu et moi nous rendrons à Tokyo, nous nous assoirons au bar de l’hôtel Imperial et nous nous poserons la question. Nous boirons quelques whiskies de 20 ans d’âge et nous noterons quelques idées sur des serviettes en papier. Si ces idées restent, nous ferons peut-être un film.»

Et comme il s’écoule deux ou trois ans entre chaque film... oui, tous les espoirs sont permis.